Ikea tiene el truco perfecto para despejar cualquier estancia con un elemento que no ocupa espacio

Son muchas las zonas de nuestro hogar, y también pueden ser muchos los motivos, que supongan que nuestra casa se vea invadida por todo tipo de telares. Algo que, por mucho que lo intentemos, se acaba convirtiendo un hecho inevitable al que, sin embargo, podemos encontrar una solución relativamente sencilla de la mano de plataformas como Ikea.

En la cadena sueca podemos encontrar todo tipo de elementos que no solo nos ayudan a decorar cualquier estancia de nuestro hogar, sino que, además, también nos brindan muchas facilidades en nuestro día a día, a través de diseños que se adaptan a todo tipo de espacios. Y el producto del que hablaremos hoy es el ejemplo perfecto de ello.

Ikea acaba con los telares sin ocupar apenas espacio

Para llevar a cabo esta tarea, Ikea ha optado por un elemento que es casi tan sencillo como efectivo: TRONES. A grandes rasgos, se trata de un zapatero de almacenaje en el que podremos guardar ya sea los zapatos que siempre quedan en la entrada de casa, o cualquier otro elemento cuya presencia por el medio nos moleste.

TRONES, el zapatero de almacenaje disponible en Ikea.

Sin embargo, esta no es el único beneficio que nos supone este invento. Y es que se trata de un elemento idóneo para espacios pequeños, en los que no podemos apostar por muebles excesivamente grandes. El motivo no es otro sino que este mueble no se coloca directamente en el suelo, sino que se ubica anclado a la pared, gracias a los herrajes que incluye, por lo cual nos ahorraremos ese espacio útil en el suelo de nuestro hogar.

No cuenta con un gran fondo, de hecho, sus medidas son de tan solo 52x38x19 centímetros, lo cual hace que en la pared tampoco ocupe un gran espacio vital. De hecho, si con uno de estos elementos no es suficiente, podremos ubicar unos al lado de otro para que se nos haga más sencilla la labor de guardar cualquier elemento.

TRONES, el zapatero de almacenaje disponible en Ikea.

Elaborado a base de un plástico de polipropileno, Ikea demuestra una vez más de la mano de este producto por qué es considerada por todos la plataforma de referencia en el ámbito de la decoración. Un elemento que combina practicidad con un diseño elegante, con el que vosotros mismos os podréis hacer en la página web de la cadena sueca por un precio de tan solo 25 euros por cada dos unidades.