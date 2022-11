Ikea tiene el complemento perfecto para que tus invitados duerman como reyes

Existen un número prácticamente infinito de maneras en las que podemos llevar a cabo la decoración de nuestro hogar. Para ello, tenemos que tener en cuenta aquellos aspectos a los que queramos dar prioridad, ya sea la estética o la funcionalidad de lo mismo. Sin embargo, de la mano de Ikea, podemos encontrarnos con productos que apuestan por lo uno sin tener que renunciar a lo otro.

Y es que la cadena sueca, que cuenta con un catálogo ya de por sí inmenso, en los últimos años ha dado prioridad a todos aquellos elementos que cumplen una función concreta en nuestro hogar, sin que ello haya supuesto dejar de lado algunos otros aspectos, tales como el estético.

El complemento de Ikea que satisfará a tus invitados

No cabe duda de que uno de los elementos imprescindibles en los salones de cualquier hogar del mundo es el sofá. Ya sea para ver la televisión, o simplemente para descansar acompañado de los nuestros, hablamos de un elemento que no puede faltar. Incluso puede ser la solución perfecta para que puedan dormir los invitados cuando andamos algo justos de espacio.

HAMMARN, el sofá cama disponible en Ikea.

No obstante, en muchas ocasiones, un sofá no es lo suficientemente cómodo. A no ser que estemos hablando de HAMMARN, el producto de Ikea que se refiere a un sofá cama que se transforma en cuestión de segundos y de forma sencilla en una cama que, por otra parte, tiene una capacidad incluso para dos personas.

Un producto que se consolida sobre un tejido elástico sobre el cual se apoya el colchón cuando se encuentra transformado en cama, una distribución que convierte a este en el elemento perfecto tanto para sentarse como para dormir. Otro de sus aspectos a destacar es su ligereza, la cual facilita en gran medida no solo su transformación de sofá a cama, sino también le aporta una gran movilidad, lo cual simplifica mucho todos los procesos de limpieza o reorganización de muebles.

Un sofá cuyas medidas varían en función del uso por el que apostemos, pero que, como cama, tiene unas medidas de 120×190 centímetros, siendo así uno de los complementos perfectos para que nos visitas puedan pasar la noche de una forma cómoda y agradable. Todo ello, de la mano de un producto que ha llegado a Ikea para solucionar un problema típico, y que podréis encontrar en la propia página web de la cadena sueca por un precio de tan solo 129 euros.