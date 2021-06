Ikea lanza un ‘semáforo’ de calidad del aire que mejorará tu bienestar

Ikea se cuela en tu hogar. La multinacional sueca es una de las más conocidas en cuenta a diseño de muebles. Sus productos se venden como la espuma gracias a su modernidad y precios económicos. Por muy poco dinero, puedes tener tu casa a tu estilo y a la última. No obstante, Ikea no solo vende grandes muebles como pueden ser sofás, camas, sillas, mesas, entre otros. También quiere hacerte la vida mucho más fácil. Algunos de sus artilugios arrasan en ventas.

Ikea apuesta por la calidad del medioambiente. Quiere proteger nuestros ecosistemas y lo hace ayudándote a ahorrar agua y luz y reduciendo la contaminación. La compañía vende bombillas Zigbee, su propio puente, un mando a distancia, altavoces inalámbricos, estores motorizados para las persianas y hasta un purificador de aire. Precisamente, la compañía ha anunciado esta semana su sensor para medir la calidad del aire.

Así es el sensor de calidad del aire

Este lleva por nombre Vindriktning. Según su ficha técnica, es capaz de medir materia particulada 2.5, más conocidas como PM 2.5. Y puede ser tuyo por unos 10 euros. Ikea presenta un dispositivo muy sencillo. Es un cubo blanco con una luz LED en el centro que se ilumina en verde, naranja o rojo, según la calidad del aire de tu habitación.

Según se indica en el manual de instrucciones, las referencias son las siguientes:

Verde : 0-35. Calidad del aire buena y baja concentración de partículas.

: 0-35. Calidad del aire buena y baja concentración de partículas. Ámbar : 36-85. Calidad del aire aceptable y concentración de partículas media.

: 36-85. Calidad del aire aceptable y concentración de partículas media. Rojo: 86 en adelante. Calidad del aire mala y concentración de partículas alta.

El sensor se conecta a la corriente mediante un puerto USB tipo C y un adaptador de corriente de 5V, 2A. No se venden con el producto. Según indican en la web no tiene ningún tipo de conectividad, pero es un gran complemento para el purificador de aire, que tiene un precio de 59 euros.

Estos dos elementos combinan a la perfección, ya que cuando el sensor del aire indique que la calidad es mala se deberá activar el purificador hasta que el semáforo del sensor esté de nuevo en verde.