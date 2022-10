Cuida tu paz mental con este organizador de Ikea

Con el fin del verano y la llegada de septiembre, nos hemos tenido que enfrentar a dos realidades paralelas: para los niños, la vuelta al cole ya está aquí. Y la situación no es muy distinta en lo relativo a los adultos, que, del mismo modo, ven como tras unas merecidas vacaciones, se enfrentan a su particular vuelta al trabajo.

Se trata de un hecho del que las distintas plataformas, como Ikea o Lidl, son perfectamente conscientes, y por ese motivo han adaptado sus catálogos a las necesidades propias de esta nueva realidad. Un catálogo que ofrece un amplio abanico de productos, que va mucho más allá del material escolar o de oficina.

Y es que en Ikea son conscientes de que es tan importante el trabajo en el colegio o en la oficina como el que se lleva a cabo desde casa. Por ello, conviene tener en nuestro propio hogar un espacio organizado de trabajo, para poder trabajar de forma cómoda y efectiva desde casa sin que esto suponga un quebradero de cabeza.

El organizador de Ikea que te salvará de más de un apuro

Algo que es especialmente importante para todos aquellos que tengan que trabajar con un gran número de papeles. Algo que se aplica tanto a los apuntes de los estudiantes como a los documentos de las personas adultas. En ambos casos, es imprescindible tener un espacio donde organizar estos papeles para tenerlos bajo control. Y, por ello, en Ikea han decidido lanzar TJABBA.

TJABBA, el archivador disponible en Ikea por menos de un euro.

Un producto que, en resumidas cuentas, se trata de un archivador de color blanco perfecto para almacenar todos nuestros documentos en orden alfabético, cronológico, o como nosotros consideremos para facilitar nuestra tarea. Además, por su estética sencilla, puede encajar a la perfección en cualquier lugar de nuestro espacio de trabajo.

No obstante, más allá de eso, hablamos de un archivador plegable, por lo que cuando no vayamos a darle uso, podremos plegarlo para que no ocupe espacio hasta que volvamos a necesitar de sus servicios. Todo ello, compacto en un material 100% de cartón ondulado.

Un producto con el que desde Ikea, una vez más, apuestan por simplificarnos la vida lo máximo posible, de la mano de un archivador que nos servirá para guardar todo lo indispensable. Un archivador que, además, no puede ser más económico: lo podréis encontrar en packs de dos unidades en la página web de Ikea por tan solo 0,50 euros.