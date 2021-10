Ikea rebaja el precio a 4 euros del gran top ventas para cocinas en España

A la hora de decorar nuestra casa con un toque moderno y sin gastarnos mucho dinero, pero sin perder calidad, siempre pensamos en Ikea. La multinacional sueca se ha posicionado como una de las mejores compañías en el sector mobiliario y decoración.

En estos momentos la firma pone todos sus esfuerzos en sacar el máximo partido a los pisos pequeños con piezas multifuncionales, además destaca su especial interés por el orden.

Guarda tus alimentos en los tupper de Ikea

Ikea siempre lanza importantes novedades y a veces rebaja el precio de sus productos estrella, sí, aún más. Es lo que ha sucedido esta semana con un indispensable en cocinas. Se trata de los tupper Ikea 365 plus.

Todos tenemos algunos recipientes de plástico o vidrio en la cocina para guardar los alimentos que nos han sobrado de la comida o la cena, o para llevarnos la comida al trabajo. Siempre buscamos unos con un buen cierre, herméticos.

El vidrio a veces es un problema porque pueden romperse si se caen, por eso el recipiente más vendido de Ikea es de plástico. Además, se puede meter en el horno o microondas para calentar sin miedo a que pase absolutamente nada. “Va bien para guardar alimentos secos en los armarios y cajones. Hay recipientes de diferentes tamaños, y además son apilables, por lo que aprovechan el espacio de una forma muy eficiente“, nos cuenta Ikea. Nuevamente, se centran en el espacio. Puedes comprar más de uno porque los podrás guardar uno encima de otro, no te ocuparán espacio mientras no los uses.

Y como os hemos comentado, en esta ocasión están rebajados. De 5 euros a 4 euros. “Hemos bajado el precio”, anuncian en color rojo. Y lo mejor de todo…te llevas por 4 euros 3 unidades. Así que el precio por unidad tan solo te costará 1,33 euros. Es

“El recipiente está hecho con un plástico duradero que no se deforma aunque lo lleves en el bolso o la mochila”, cuentan. Tiene forma cuadrada, 15 x1 15 centímetros con una capacidad de 750 ml. “Tanto el recipiente como la tapa son transparentes, por lo que encontrarás rápidamente lo que buscas esté donde esté”.