Ikea tiene la solución para que la comida no se ponga mala con el calor

Existen pocas prácticas más comunes en los hogares españoles que guardar en un tupper las sobras de lo que hayamos comido para no tener que desperdiciar ningún alimento y poder comerlo en otro momento. Una opción que, ciertamente, obtiene grandes resultados, ya que es la forma perfecta de mantener esta comida en buen estado.

Sin embargo, las clásicas tapas de plástico no son el aliado más fiel del mundo. Y es que no sería la primera vez que nos encontramos al abrir el frigorífico con un tupper medio abierto, y cuando queremos disfrutar de esa comida, el contenido o bien se ha puesto malo, o se ha puesto duro… En resumen, no se puede comer.

Ikea trae la alternativa estos tuppers

Sin embargo, esto se puede convertir desde ya en un problema del pasado. Algo posible gracias a Ikea, la plataforma que siempre se encuentra a la orden del día en lo que se refiere a pequeños inventos que facilitarán en gran medida muchas de las pequeñas labores que componen tu día a día.

Las tapas de silicona ÖVERMÄTT, disponibles en Ikea.

Y en lo que respecta al tema que nos atañe hoy, la solución no podría ser más sencilla: las tapas de silicona ÖVERMÄTT. Aunque pueda parecer algo poco útil en una primera instancia, cuentan con una enorme ventaja respecto a las tapas tradicionales o al papel de aluminio por el que también se suele optar en estos casos, y es que son tan reutilizables como quieras, y basta con lavarlas entre uso y eso.

Por su material, compuesto por caucho de silicona, es un producto que incluso se puede meter en el lavavajillas si queremos llevar a cabo un lavado más a fondo. Además, estos materiales son eco-friendly¸ por lo que haciéndote con este producto estarás haciendo un pequeño favor a la naturaleza que te rodea.

Se tratan de un producto adaptable a envases redondos, y cada compra incluye un pack de tres de estas tapas de silicona, cada una con un diámetro distinto, con el objetivo de adaptarse lo mejor posible a cualquier superficie: uno pequeño, que cubre recipientes de entre 2’5 y 7 cm, uno mediano, que abarca desde 6 hasta 11 cm, y uno más grande que cubre superficies de entre 7 y 13 cm.

No obstante, lo mejor de todo, más allá, si cabe, de sus múltiples utilidades en nuestro hogar, es sin lugar a dudas su precio. Y es que podremos hacernos en Ikea con uno de estos packs por el módico precio de 4 euros. Porque nunca antes un problema tan común había tenido una solución tan sencilla y barata.