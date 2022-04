Ikea avanza y se posiciona como una de las mejores marcas a nivel mundial en mobiliario y decoración. Sus clientes valoran la calidad de sus productos y su precio tan económico. La multinacional sueca atrapa cada día a más personas y es que sus nuevas colecciones son todo un éxito.

Con ellas se intenta ganar el mayor espacio posible a pisos demasiado pequeños. La vivienda es un bien indispensable, pero no es barata. No todo el mundo puede vivir en grandes mansiones como la de Cristiano Ronaldo. Así que hay que ingeniárselas para tener todas las comodidades en pocos metros cuadrados.

Ikea siempre da pautas para ahorrar espacio y energía. Se ha comprometido con la lucha contra el cambio climático. En esta ocasión la firma plantea una pregunta.

¿Es posible tener varios taburetes en casa ocupando solo el espacio de uno? Sí, es posible. Se trata del taburete Marius, gracias a la medida de éste se puede apilar uno encima del otro. Así puedes tener muchos guardado en un mismo espacio. Miden 45 centímetros. Cada uno tiene un precio de 6 euros. Muy económico.

«Como el taburete es apilable, podrás tener varios a mano y, cuando no los uses, ocuparán el mismo espacio que uno solo«, nos informa Ikea. También recuerda que «este taburete ha sido probado para uso doméstico y cumple los requisitos de durabilidad y seguridad que establecen las normas siguientes: EN 12520 y EN 1022».

Están hechos de plástico de proliprolipeno, las patas son de acero. Es posible separar las piezas para su reciclaje o para recuperación energética.

Este producto está muy bien valorado por sus clientes. Cuenta con 4 estrellas sobre 5 con más de 51 opiniones. «Práctico, muy fácil de montar», cuentan.

Anécdota que popularizó la silla Marius

Como curiosidad este taburete se hizo muy famoso tras una divertida noticia que dio la vuelta al mundo. Un hombre sufrió una lesión de rodilla y tenía que sentarse para ducharse, por ello optó por usar la silla Marius compuesta por cuatro patas, en color negro, y con pequeños orificios en la base del asiento.

Precisamente en uno de ellos se quedó atrapado uno de sus testículos y con el calor del agua se expandió quedándose atrapado. “Tal como estaba sentado y noté el accidente me doblé para ver lo que había pasado y me di cuenta de que el testículo se me había quedado atascado”. Con el agua fría puedo liberarse.