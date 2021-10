Ahorrar dinero es una obsesión para todos, pero, a la hora de la verdad, pocos lo suelen lograr. Por suerte, Ikea se ha solidarizado al respecto, y ha ayudado con ocho útiles consejos que pueden resultar muy efectivos para reducir el gasto en las facturas.

El primer consejo es contar con los electrodomésticos adecuados, pues los A+++ consumen la mitad que los A+.

Aunque los A+++ sean más caros, con solo un año ya se amortiza y se nota la diferencia en las facturas.

El segundo consejo es cambiar las bombillas por LED, que duran mucho más, hasta 20 años, consumen un 85% menos de energía, transforman el 90% de su energía en luz y tiene una calidad de iluminación superior.

Ikea sigue la lista recordando que, en caso de sobrar comida, es mejor guardarla en un táper y congelarla, antes que tirarla a la basura.

Bombilla LED

También recuerda que las bolsas de plástica ya están obsoletas, y se debe apostar, definitivamente, por las de tela.

No solo son más grandes, y no se rompen, si no que también son mucho mejores para el medio ambiente. Las bolsas de tela, además, suelen estar hechas de poliéster reciclado.

El quinto consejo es dar otro uso a las botellas, tarros u otros recipientes que se pueden encontrar en la cocina, y que están olvidados en los armarios.

Pueden ser utilizados como táper, como lata de conserva o, en el caso de las botellas de vino, para decorar.

Ikea también sugiere ahorrar agua cambiando de grifo, y comprando uno que tenga aireador. Del mismo modo, para ahorrar agua, recomienda cerrar el grifo cundo no se esté usando, utilizar el agua de la ducha que sale mientras se calienta el agua, ducharse en lugar de bañarse, lo que gasta mucha agua, y, por supuesto, llenar el lavavajillas antes de usarlo.

La calefacción y el aire acondicionado, un gasto enorme

Una vez superado el verano, y habiendo dejado el aire acondicionado en el olvido, ahora es el turno de la calefacción.

Pero, en ambos casos, Ikea recomienda poner una temperatura media de 22 grados, pues, cada grado de más y de menos, se refleja posteriormente en la factura. Y recuerda que, en caso de ser necesario, es recomendable evitar el uso de ambos.

Lámpara con cargador inalámbrico

Por último, para acabar con los ocho consejos, Ikea sugiere la compra de las lámparas que cargan el móvil de forma inalámbrica. De esta manera, solo se usa un enchufe.