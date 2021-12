Cuesta 0,50 euros y ha sido y es uno de los grandes top ventas de Ikea en 2021 y el que, quizá, está en más casas de España

Ikea cada año tiene muchos ‘best seller’, y una gran cantidad de productos que se venden a pares. La amplia gama de artículos y la variedad de precios hacen que sea un establecimiento muy visitado y muy valorado, y que sea el lugar perfecto para encontrar todo tipo de cosas. Desde grandes muebles y estanterías, hasta productos alimenticios exóticos, pasando por pequeñas cosas para la casa, como cuberterías, cuadros, accesorios…

De hecho, entre sus más vendidos está un simple vaso, que no tiene nada de especial. Su tamaño es normal, con una capacidad de 35 centilitros, y no tiene ninguna cualidad que le haga ser diferente al resto. En lo único que destaca es el hecho de que no cueste ni un solo euro, pues su precio es de apenas 50 céntimos. Eso ha hecho que la gente se los lleve a casa en packs económicos, y que sean los más habituales de ver en todas las viviendas.

Vaso Pokal

El Pokal, nombre del vaso en la página web de Ikea, solamente es superado en adquisiciones por un zapatero y una cómoda. También hay otros modelos, y, aparte de transparente, se puede comprar en colores, como el rosa o el azul, si bien, en este caso, costaría el doble, es decir, un euro. No es la primera vez que el Pokal se incluye en la lista de cosas más vendidas en un año natural, y, de hecho, es habitual verlo en ellas.

Porque lo ha sido prácticamente siempre, y es, con casi total seguridad, el invento de Ikea que se ha colado en más casas de España. Así que, a menos que suban su precio de manera considerable, o pase algo por el estilo, volverá a repetir el podio en 2022.