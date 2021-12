Puede que sea la cajonera más barata y versátil de Ikea y de España y, además, tiene un toque industrial que está gustando mucho

No hace falta seguir buscando más, en caso de necesitar una cajonera para el hogar. Porque, como es costumbre, Ikea ofrece una solución al mejor precio, y tiene una de calidad suprema. No solo eso, si no que tanto su diseño como su utilidad son realmente increíbles, y se le pueden dar múltiples usos. Esas son solo unas de las pocas ventajas que ofrece, pero ni mucho menos son las únicas. Porque tiene múltiples más.

Para empezar, su tamaño. Cabe perfectamente en cualquier habitación y cualquier rincón de la vivienda, y se puede poner en la cocina, el comedor, el recibidor… no molesta en absoluto, y es posible guardar cualquier cosa en sus cajones. Tiene tres, de un tamaño lo suficientemente grande como para que entren múltiples objetos, sin tener que preocuparse del espacio. Y también tiene una mesa en la parte superior, que puede ser considerado un estante.

Cajonera Lennart

Está hecho de acero, poliéster en polvo y revestimiento epoxi, y el color de la cajonera es blanco. Sus medidas son de 30 centímetros de ancho, 34 de fondo y 56 de alto, y el fondo del cajón es de 33 cm. El peso máximo que soporta cada uno, por su parte, es de cinco kilogramos. El Lennart, nombre del producto en la página web de Ikea, tiene un coste de 15 euros, lo que le convierte en una solución muy barata y versátil. Y su apariencia, simple y con un toque industrial, ha gustado a todos los compradores.

Por último, otra ventaja es el hecho de que tenga ruedas, lo que permite que se pueda transportar fácilmente, y sin ningún tipo de problema. Parece lógico, por lo tanto, que esté arrasando y que se esté vendiendo como churros por toda España.

Es una compra asegurada.