Ikea tiene las sillas del diseño icónico francés que darán estilo a tu comedor y rebajadas al 50%

Decorar la casa por poco dinero y con estilo es posible. Y ya no solo porque el minimalismo esté de moda, sino porque la vida cambia y hoy en día lo habitual es que, antes de disponer de nuestra casa definitiva, pasemos por muchas otras de alquiler que tengamos que decorar con muebles más económicos. Pero eso no quiere decir que la elegancia no pueda estar presente. De hecho, Ikea te lo pone muy fácil.

En algún momento de nuestra vida todos hemos visto la típica silla de madera con respaldo curvado. Estamos hablando del estilo Thonet, un modelo francés que aporta encanto y se puede combinar con cualquier personalidad que hayamos elegido para nuestro hogar. Posiblemente, la más conocida es la que contiene un respaldo y asiento de rejilla, pero también puede encontrarse el típico modelo liso de un solo color.

El estilo Thonet en su salón

El gigante sueco siempre es la opción preferida de aquellos que quieren darle un carácter propio a su vivienda. Y su silla Ögla está inspirada en el estilo Thonet, pero por un precio asequible para todos los bolsillos. Puede servir tanto como mueble de interior o exterior, pero lo mejor es que, como se vende en color blanco, te da un sinfín de posibilidades creativas.

Así lo evidencian los consumidores en la red social Pinterest, la preferida junto a Instagram para mostrar los mejores resultados de decoración. En este caso, se ha elegido un color azul clarito para contrastar con el blanco y dar un tono leve de color al hogar, según ha publicado la cuenta DecorPad.

El precio por unidad es de 69 euros. Además, es muy fácil de limpiar y, como pesa poco, es fácil de levantar y cambiar de sitio. Gracias a la forma del respaldo y el asiento, la silla resulta muy cómoda.