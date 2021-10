¿A quién no le gustaría vivir en una mansión tan grande como la de Leo Messi o Cristiano Ronaldo? Gimnasio, spa, piscina cubierta, sala de cine, bodega y mucho más. Sin embargo, no es accesible para la mayoría de bolsillos, y mucho menos para los de los más jóvenes que a duras penas pueden echar el vuelo. Algunos terminan temporalmente de alquiler con varios amigos. Ikea sabe que hoy en día no es como antes y en casi todas las casas se va falto de espacio. Por este motivo, quieren sacarle partido a todas las estancias, especialmente al dormitorio.

Ikea ha sacado una colección de muebles multifuncionales y transformables ideales para acabar con la falta de espacio y el desorden. En este catálogo hemos encontrado la cama más adecuada para una habitación pequeña. Con ésta ahorramos el mayor espacio posible y además nos sirve para muchas más cosas, además de dormir. Por este motivo, su precio te sorprenderá aún más, tan solo 129 euros.

3 muebles en uno, la cama ideal para habitaciones pequeñas

Al primero de sus muebles transformables, Ikea lo ha apodado como Utaker, el mejor compañero para pisos pequeños con tendencia a recibir muchas visitas. Una cama ideal para jóvenes. Esta cama, en la que puedes dormir tú, se puede hacer más grande y pueden caber más personas, y más pequeña y convertirse en un moderno sofá.

Es ideal para una habitación juvenil, un salón y especialmente aquellas estancias con techos bajos y se necesita tener una sensación de amplitud para no ahogarse. Se adapta a cualquier momento de tu día a día, solo tendrás que decidir en que postura quieres colocarla. Y no gastarás ni un euro de más porque aquí tres muebles en uno.

No te preocupes por estar moviéndola constantemente porque tiene una estructura resistente y ligera. No pesa absolutamente nada. Es muy cómoda. Aguanta lo que le eches. Es compatible con colchones con un grosor de unos 13 centímetros y está fabricada con madera de primera calidad.