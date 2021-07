Ikea trae a España un carrito que se convierte en barra de bar

En Ikea siempre se han caracterizado por saber encontrar de forma más que acertada el equilibrio entre diseño, calidad y precio de sus productos. Por mucho que la firma sueca sea, de lejos, la firma de muebles ‘low cost’ por excelencia, eso no implica que sus diseños no sean tendencia o que su calidad no sea buena.

Más bien todo lo contrario. Y una de los factores que convierten a muchos de sus productos en un éxito en España y en el resto de mercados es la polivalencia de estos. Un buen ejemplo de ello es el carrito Raskog.

El carrito de Ikea que se convierte en una barra

Un carrito que, como bien podemos ver en la web de la cadena de muebles sueca, tiene un precio de 39 euros. En principio, este carrito no está destinado a un uso como barra de bar.

carrito Raskog Ikea

Es más, en Ikea lo definen así: “Este carrito entra en cualquier rincón y se puede mover fácilmente de sitio. Úsalo para tener más espacio donde guardar utensilios de cocina, material de oficina o guantes, llaves y teléfonos móviles.”

Sin embargo, en la propia web de Ikea podemos encontrar también una sección en la que la firma apunta diferentes opciones para convertirse en un excelente anfitrión cuando vienen invitados a casa.

carrito Raskog Ikea

Y una de ellas es la de convertir precisamente este carrito Raskog en una barra de bar: “Si hay una idea para cenas con amigos en casa que nos parece genial por la comodidad que proporciona a los invitados (y a ti mismo) es la de los carritos auxiliares para llevar las bebidas al salón”, apuntan.

Y van más allá: “Desde una barra para hacer mojitos con todo lo necesario, hasta un enfriador de refrescos o cervezas. Puedes poner en la parte superior las bebidas (suelen ser más grandes) en una bandeja con hielos para que se mantengan frescas, mientras que en los cajones inferiores colocas los vasos, servilletas o unos boles con picoteo para acercar a la mesa / sofá”.