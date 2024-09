Este supermercado liquida jamones ibéricos de bellota: 7 kilos por menos de 50 euros

De entre todos los aspectos por los que la gastronomía española destaca a muchos niveles, el jamón ibérico es, con casi toda seguridad, el alimento más buscado por todos aquellos que buscan disfrutar de la comida española en su máximo esplendor. Un imprescindible en la sobremesa de cualquier celebración española.

Es cierto que existen muchos otros platos y recetas típicas existentes en nuestro país, pero este es uno de los que mejor definen nuestra gastronomía. Y la mejor parte es que hacernos con un jamón de calidad es tan sencillo como acudir a un supermercado y comprar una pata de jamón ibérico. Una tarea que plataformas como El Corte Inglés se toman al pie de la letra.

La oferta de El Corte Inglés que se ha vuelto imprescindible para los amantes del jamón ibérico

Pero eso no es todo. Y es que, si sabes bien cómo buscar, te puedes hacer con una pata de jamón de bellota 100% ibérico, con un precio muy inferior al de su coste original. Precisamente esto es lo que ocurre actualmente en El Corte Inglés, donde, por tiempo limitado, podréis encontrar una pieza de 6,5 kilos con un descuento de 49 euros.

Tal y como suena, sin trampa ni cartón, el catálogo de El Corte Inglés ofrece a sus clientes un jamón 100% ibérico certificado, es decir, de animales que tienen una raza 100% ibérica. Uno de los jamones de mayor calidad de todo el mundo, que ofrece una distinción en la etiqueta negra de la pezuña de la propia pata, siendo un imprescindible para los amantes de este alimento.

Una jamón cuya denominación pertenece a la firma cordobesa COVAP, una de las que cuenta en nuestro país con una mayor experiencia en lo relativo a los jamones ibéricos. En el caso de este concreto, rebajado por tiempo limitado en El Corte Inglés, nos encontramos con un jamón curado en bodegas naturales durante más de 36 meses, lo que le brinda un sabor apto para paladares exquisitos.

No obstante, no tienes por qué preocuparte, ya que este jamón es perfecto no solo para platos de alto standing, sino que también se convierte en una opción ideal para disfrutar de un exquisito bocadillo de jamón con aceite, siendo una alternativa más que práctica a la hora de disfrutar de una merienda con la mayor calidad posible.

Pero lo mejor es que aquí no acaban las buenas noticias. Y es que con la compra de este jamón, que podrás encontrar rebajado por tiempo limitado en la web de El Corte Inglés, recibirás también media caña de lomo de bellota 100% ibérico, lo que corresponde a un total de 500 gramos, aproximadamente, así como medio queso curado de oveja, siendo dos complementos ideales para acompañar la flamante compra de este delicioso jamón ibérico.