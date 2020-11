Jeep aplica un descuento de 9.311 euros: SUV ‘premium’ a precio de ‘low cost’

08 de noviembre de 2020 (10:05 CET)

Jeep es una de esas marcas que nunca ha acabado de arrancar en España. Es cierto que ha habido varios modelos en nuestro país que han tenido cierto protagonismo en algún momento dado, pero pocas veces se cuelan en las listas de los más vendidos.

Es evidente, viendo que la nómina de modelos disponibles de la marca americana en nuestras carreteras no es que sea muy extensa, que Jeep tampoco se ha volcado con el mercado español cómo sí lo ha hecho en otros.

Sin embargo, eso no implica que, de vez en cuando, Jeep no lance promociones que dejen a algunos de sus modelos a un precio low cost. Y ojo porque estamos ante modelos que tiene un carácter mas premium que otra cosa.

La oferta por el Jeep Compass

Uno de ellos es el Jeep Compass, al que ahora los americanos han aplicado un descuento de 9.311 euros. Su precio de partida es de los que no se olvidan fácilmente: ni más ni menos que tan sólo 17.239 euros.

Por mucho que exija financiación, estamos ante una de las mejores ofertas del momento. Entre otras cosas porque, por mucho que sea la versión más básica del Compass, es un SUV de tamaño medio que llega muy bien dotado de serie.

Su motor no es otro que un gasolina de 140 caballos de potencia que llega asociado a una caja de cambios manual y a una tracción delantera. En este caso sus cualidades de todoterreno no son precisamente las mismas que las de las variantes más potentes, que sí que cuentan con tracción a las cuatro ruedas. Eso sí, su diseño sí que le permite poder salir del asfalto sin miedo siempre y cuando el camino no sea muy exigente.

Por lo que respecta al equipamiento, puede llegar a contar con elementos como climatizador, faros LED, alerta de cambio de carril, aviso pre-colisión, llantas de aleación, techo solar panorámico doble, navegador con pantalla de hasta 8,4 pulgadas y asistente al aparcamiento.