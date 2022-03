La camiseta antiarrugas inteligente de Sepiia perfecta para regalar por el día del padre

El día del padre está muy cerca y encontrar el regalo ideal de última hora no es fácil. Muchas veces tras mucho pensar no conseguimos dar con algo que pueda necesitar e igual regalarle una colonia por quinto año consecutivo no es la mejor opción. Un regalo original, práctico y diferente no es algo que se nos pueda ocurrir fácilmente.

Sin embargo, hoy es tu día de suerte porque tenemos una propuesta para el día del padre que sin duda te encantará, ¡y a él también! Se trata de una camiseta de la marca Sepiia que además cuenta con un 20% de descuento. Aunque regalar ropa puede ser una opción muy típica, esta camiseta no es una prenda normal, sino que su propio tejido cuenta con funciones inteligentes.

La camiseta de Sepiia con tejido inteligente por la que no tendrás que volver a preocuparte de las arrugas

Se trata de una camiseta gris con rayas azules horizontales, entalle holgado y bajo ligeramente redondeado. Es de manga corta y está fabricadas con materiales reciclados, por lo que además es sostenible con el medio ambiente. Son embargo, aunque en apariencia puede parecer una camiseta normal y corriente, su tejido cuenta con varias particularidades.

Es un tejido antiarrugas, por lo que podrás olvidarte de la plancha. Basta con lavarla, colgarla, esperar a que se seque y tendrás una prenda sin ningún tipo de arruga. Además, también es antimanchas gracias a su tejido antiadherente e impermeable que hace que los líquidos resbalen por la tela sin dejar rastro, por lo que no volverás a ver esas incómodas manchas de comida en tu prenda. Es también transpirable y de secado rápido por lo que contarás con la suavidad y frescura de la ropa limpia durante todo el día.

Esta camiseta neutralizará las bacterias causantes del mal olor cuando sudamos y además no se notará contraste entre zonas húmedas y secas por lo que tampoco veremos marcas de sudor. Es un prenda inteligente y sostenible avalada por los laboratorios AITEX con una durabilidad mayor a 100 ciclos de lavado. Podrás encontrarla en la página web de Sepiia a un 20% de descuento por 32€, ¡sorprende a tu padre con la que será, desde ahora, su camiseta favorita!