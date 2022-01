La chaqueta de trekking de Lidl que se está agotando en días porque está a la altura de las de Decathlon

Aunque la temporada de invierno ya está aquí, el frío no es una excusa para no poder ir a la montaña y disfrutar de una buena ruta de trekkking por el monte. Para ello es importante ir abrigados para no pasar frío pero ir cómodos a la vez. De hecho, el trekking es una de las actividades que nos exige ir más bien equipados que para hacer una simple caminata: hay rutas de días, por lugares con temperaturas variables o lejos de cualquier sitio o persona.

Leer más: Amazon tiene una chaqueta térmica para mujer con calefacción por batería que calienta tres zonas del cuerpo al momento

Y como estamos en temporada de ello, Lidl está renovando todo su arsenal de ropa de invierno de la marca “Crivit“, una de las marcas más conocidas y polivalentes utilizadas por todas esas personas amantes de las actividades al aire libre y en contacto con la naturaleza. Crivit ya ha sacado en otras ocasiones muchas prendas que han causado sensación entre los montañistas, como sus famosas botas de senderismo transpirables.

A la altura de las chaquetas del Decathlon

Pues ahora han traído unas chaquetas de trekking con bolsillos de cremallera que se están triunfando y se están agotando de sus lineales. Podríamos decir que están a la altura de las chaquetas deportivas de cualquier otra marca como las de Decathlon o cualquier otra tienda deportiva, teniendo en cuenta su calidad y la marca, Crivit, especializada en artículos deportivos primordialmente.

Crivit ha sacado tres modelos bien diferenciados, dos para mujer y uno para hombre. El de hombre y mujer son exactamente iguales, sirviendo perfectamente para subir a esas cimas o lugares montañosos escarpados, ya que es un cortavientos en toda regla, con forro exterior y por dentro de poliéster, lo que nos proporcionará calor con nuestro movimiento, por lo que nos evitará el frío y el viento, dos de los enemigos principales de este tipo de actividades en la montaña.





Chaquetas de trekking de la marca “Crivit” de Lidl

Y como al monte hay que bien equipados, tiene varios bolsillos laterales e interiores con cremallera para no perder nada. También es importante el detalle de que tiene cuello alzado, haciendo la función de una bufanda o ‘braga’ de cuello, protegiéndonos la garganta contra el frío, algo que, el que ha salido a la montaña, sabe que es realmente incómodo.

Precio de 18.99€, pero corre que vuelan

Uno de los modelos de mujer no tiene bolsillos exteriores, mientras que el otro sí. Pero no hay duda de que destacan especialmente por su precio: 18.99€ en rebaja cualquier de los tres modelos (los dos de mujer y el de hombre), cuando antes su precio era de 24.99€, es decir, una rebaja del 24%.

Y recuerda que, como te hemos dicho al principio del artículo, se trata de una promoción un tanto exclusiva porque las existencias son limitadas y la gente lo está comprando en masa por su buena calidad y utilidad para todos aquellos senderistas y amantes del monte en general.