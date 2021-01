La chaqueta de Zara de 12,99 euros que ha conquistado a Tamara Falcó

La moda no tiene por qué estar reñida con el precio. La popular aristócrata Tamara Falcó ha sorprendido a todos los espectadores de la televisión con un renovado look que centra todas las miradas en una chaqueta de las rebajas de Zara. Su precio no alcanza los 13 euros y ya se ha convertido en una de las prendas más deseadas de la campaña de enero.

La marquesa de Griñón se presentó con ese atuendo a su colaboración semanal en El Hormiguero de Antena 3. El elegante ‘blazer cropped’ está al 70% de descuento pero, bien combinado con unos pantalones negros de talle alto, nadie diría que es una prenda tan barata.

Un escote de pico, una manga larga con hombreras, unos falsos bolsillos de vivo y un cierre frontal con unos elegantes botones metálicos dan forma a la chaqueta que aspira a convertirse en unos de los complementos ideales para este invierno. Su foto ya corre por las redes sociales como la pólvora.

Tamara Falcó completó el look con unos zapatos de tacón, una discreta cadena de oro y un maquillaje dirigido a resaltar sus labios con un fuerte carmín rojo. Toda una seña de identidad de la popular celebridad televisiva que cada año marca la tendencia en el sector de la moda juvenil.

Las ‘blazer cropped’ son el producto más deseado

Estas chaquetas americanas se han convertido en un auténtico reclamo en los últimos años tanto en las pasarelas de moda de toda Europa como en las publicaciones de las instagramers más influyentes del sector de las tendencias.

Su facilidad para combinarlo con pantalones o faldas altas permiten reafirmar la silueta y dan una sensación de unas piernas más largas. Son perfectas para lucir un atuendo casual en ocasiones más especiales.

El interés de Tamara Falcó y el brutal descenso de su precio ha provocado que los clientes se lancen a por ella en el catálogo online de Zara que ya solo cuenta con un puñado de modelos en su stock de pocas tallas. Su precio original era de 49,95 euros antes de los descuentos de la campaña de enero.

Para las personas que no lleguen a tiempo de comprar la popular chaqueta de marquesa de Griñón, la línea de moda española también ofrece otros modelos parecidos e igual de atractivos. Chaquetas con acabados más largos, con cuellos y solapas, e incluso hechos de cuero forman parte del catálogo actual de las rebajas.