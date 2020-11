La crema con un 4,9 de 5 en valoración que usa Victoria Beckham (y está en Amazon por 7,90 euros)

19 de noviembre de 2020 (14:05 CET)

Cada vez son más los que acuden a los foros y a las redes para conocer cuáles son los productos mejor valorados por los clientes. En este sentido, en el sector de los productos de belleza, las recomendaciones suelen ser un motivo más que suficiente para que un producto vaya a más o no.

Es por eso que hay ciertas cremas que, teniendo a varias celebrities hablando maravillas de ellas, tienen ya mucho terreno ganado. Y una de ellas es la crema Skin Food de la marca Weleda, una crema que usan varias VIPS como Victoria Beckham, Julia Roberts, Sharon Stone o Adele.

La crema de las celebrities por tan sólo 7.90 en Amazon

De hecho, tan sólo hace falta acudir a la web de dicha crema para comprobar los que apuntan buena parte de estas celebrities sobre este producto que, además, encabeza el ranking de cremas mejor valoradas con una nota de 4.9 sobre 5, tal y como apuntan en Cosmopolitan.

“Su textura es espesa y mantecosa. Supongo que habrá personas a las que no les gustará la sensación, pero al aplicármela, mi piel está completamente hidratada”, o “Utilizo tantos... me encantaría que hicieran frascos más grandes” apuntó la ex Spice Girl en una entrevista sobre esta crema.

Pero lo mejor de todo es que, al margen de ser una crema hidratante BIO y cien por cien natural, no es que sea precisamente un producto caro. Es más, puedes hacerte con un envase de 75 ml por tan sólo 7.90 euros en Amazon, donde cómo no, la inmensa mayoría de las valoraciones son también positivas.

De hecho, es precisamente su atractivo precio lo que hace de esta crema hidratante una de las más usadas por las celebrities y que, como apuntan en la web Weleda, es “un único producto adorado generación tras generación desde 1926!”.