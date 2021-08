La funda compatible con iPad de Apple número 1 en ventas en Amazon: 11 colores distintos

Apple ha logrado conquistar el mundo de los smartphone, y lo mismo sucede con los iPad. También son líderes por encima de marcas como Samsung. Sin embargo, las ventas de estos son mucho menor a las del iPhone, pero la marca de Cupertino está muy contenta con éstos. Ya se habla de la nueva colección de iPads, especialmente del nuevo iPad Mini, que será más económico, pero en esta ocasión con la pantalla algo más grande.

Los iPad no suelen salir tanto de casa, como el iPhone, tal vez puede sufrir menos riesgos de accidentes, sin embargo eso no quiere decir que no haya que protegerlos. También existen protectores de pantallas y carcasas para evitar daños como roturas o arañazos. Amazon vende la funda perfecta para iPad que es número uno en ventas.

Así es la funda protectora para iPad

Es una funda compatible con iPad 7/8 de la marca JETech. Se encuentra disponible en todos los colores y su precio es de 12,99 euros. Es un diseño hecho para el nuevo iPad de octava y séptima generación de 10,2 pulgadas.

Está fabricada con PC y PU. Su exterior sintético y interior liso para la protección. Podrá poner a dormir su iPad y despertarlo automáticamente.

Tiene cierre magnético: cuando la abras se activará tu iPad, si la cierras se pondrá en reposo. Se puede plegar hasta en 3 fases para poner tu iPad en cualquier posición. Podrás acceder con facilidad a todos los controles y funciones de tu iPad.

