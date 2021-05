La mascarilla facial que vende Mercadona hecha de carbón es el nuevo ‘boom’

Mercadona lleva muchos años siendo la referencia en nuestro país en cuanto a cadenas de supermercados. Los de Juan Roig encontraron hace ya tiempo la fórmula del éxito: un excelente equilibrio entre una buena calidad y unos precios muy atractivos.

Una fórmula que han aplicado, sobre todo, en sus marcas blancas. No es que sea precisamente un secreto que marcas como Hacendado, Deliplus o Bosque Verde ya se han vuelto habituales en muchas cocinas y casas de nuestro país.

En Mercadona lo saben, de ahí que no hagan otra cosa que potenciarlas todo lo posible. Eso sí, no por el hecho de que en la cadena de supermercados alemana apuesten de forma deliberada por sus marcas blancas ello implica que no vendan también productos de marcas que no son las propias.

La mascarilla facial que arrasa en Mercadona

Un buen ejemplo de ello es un producto que se ha convertido, de hecho, en uno de los ‘boom’ de la cadena valenciana. Entre otras cosas porque se trata de un producto muy específica y particular.

No es otro que la Mascarilla facial peeling Montagne Jeunesse de carbón + azúcar moreno, una mascarilla que, como su propia nombre indica, está hecha a base de carbón y azúcar moreno.

Si lo prefieres, también las puedes encontrar en Amazon con diferentes fragancias.

Su función es más que evidente, como bien podemos ver de hecho en el envase del propio producto: “Mascarilla fácil de retirar. Desintoxicación profunda de poros”. Pero ojo porque lo mejor de todo no es tan sólo sus beneficios, sino sobre todo, su precio.

Como bien podemos ver en la web de Mercadona, ahora podemos hacernos con un pack de dos unidades de esta Mascarilla facial peeling Montagne Jeunesse de carbón + azúcar moreno por tan sólo 1,50 euros. Ese es el principal motivo del éxito de este nuevo ‘boom’ que se vende en Mercadona.

