La revolución del verano en Pull&Bear son estas sandalias planas que parecen sacadas de una marca de diseño

Las cadenas de ropa convencionales están sacando auténticas joyas en sus colecciones de cara a verano y desde luego, Pull&Bear no se ha quedado atrás. Si aún no tenías en tu armario el que sería tu calzado estrella para este verano, no tienes que seguir buscando. Pull&Bear tiene las sandalias ideales para combinar con todos tus estilos.

Como bien sabemos, las sandalias son el calzado por excelencia de este verano y nunca está de más tener preparada una variedad en tu armario para poder combinar de la mejor manera cuando sea oportuno. Estas sandalias las querrás para uso diario por su diseño cómodo, plano y con una sujeción inigualable.

Las sandalias planas de Pull&Bear que necesitas en tu armario ese verano

Se trata de unas sandalias que se ajustan perfectamente a la forma de tu pie gracias a las tiras entrelazadas que componen su diseño. Son capaces de sujetarse a tu empeine de una forma firme y segura y sus tiras suben por el tobillo para poder ofrecer una sujeción aún mayor a tu pie.

Se trata de un tipo de calzado fresco y cómodo, perfecto para verano. Podrás llevarlas durante horas y mantener tus pies intactos sin problema. Tiene una tira más gruesa en la parte delantera para asegurar mayor comodidad, junto con las cuatro tiras con ojales en los laterales que componen un diseño de lo más original.

Si acabado es liso y brillante debido a sus materiales, confeccionados en piel aportando una gran calidad al producto. La tira gruesa que pasa por estas piezas es la que permite abrir o cerrar las sandalias de una forma muy cómoda y rápida. Como hemos dicho, la tira se alarga hasta los tobillos rodeando con su amarre parte de la pierna.

Su estilo de lo más encantador y exclusivo de la marca junto con su suela plana de apenas un centímetro de alto, la flexibilidad y movilidad a tus pies. Son las sandalias que necesitas para este verano y podrán ser tuyas en tiendas físicas de Pull&Bear o en su página web a un precio de 25,99 euros.