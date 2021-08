La ‘Sara Carbonero valenciana’ dispara al estrellato la falda satinada de Mango con efecto vientre plano

¿Todavía no conoces a Mery Turiel? La denominan la ‘Sara Carbonero valenciana’ por sus coquetos y cuidados ‘looks’. Esta joven ronda el millón de seguidores. Actualmente, tiene una legión de fans importante, con 875.000. Por este motivo, todo lo que publica en Instagram se hace viral, como sus atuendos que ya causan sensación.

Es curioso, pero prenda que se pone, prenda que se agota al instante. Suele optar por marcas ‘low cost’ o de diseñadoras noveles del país. Debido a su éxito, es un gran reclamo publicitario.

María, su verdadero nombre, es madrileña, pero de bien pequeño se mudó a Valencia. La influencer es una enamora del mar, como se puede ver en cada una de sus publicaciones.

“En Valencia me escapaba muchos días a la playa en invierno. Una playa casi siempre vacía y en calma que me ayudaba a ordenar mi cabeza”, confiesa la joven, que se independizó con 20 años “para descubrir con mis amigas de qué iba la vida» porque no sabía «ni por dónde empezar”.

La joven de 27 años ha vuelto a Madrid para explotar su carrera. Tras finalizar el bachillerato eligió la carrera de Administración de Empresas, pero no porque eso fuese lo suyo, al contrario, simplemente era el camino a seguir. No tenía motivación. Fue entonces cuando sacó provecho a la moda, que entonces era un hobby, pero ahora es su trabajo.

Esta falda todoterreno se agotará en horas

Mery Turiel nos enamora con cada uno de sus estilismos. Siempre busca la última moda en todas las marcas. Esta semana ha enseñado a sus seguidoras una falda midi satinada de Mango que querrás tener en tu armario para estas últimas semanas de verano y también para otoño.

Todo parece indicar que esta falda también se agotará en cuestión de horas y es que lo tiene todo para ser número uno en ventas. Con ella podrás crear todo tipo de ‘looks‘ y te salvará de más de un apuro.

Esta falda midi pertenece a la nueva colección de Mango. Se encuentra en la sección de fiesta, no obstante, sirve para cualquier ocasión. Es una falda todoterreno.

Es de color crudo con estampado de topitos minimal en negro. Satinada y con un corte midi acampanado, así sentará bien a cualquier cuerpo. Actualmente, se encuentra disponible en todas las tallas, desde la XS a la XL, tanto en tiendas Mango como online, y cuesta 39,99 euros.