La selección de prendas para trabajo y oficina de Uniqlo ideal para mujeres

Todos tenemos un fondo de armario preparado para ocasiones más formales o serias como pueden ser reuniones de trabajo o entrevistas. Ese tipo de ropa que siempre puede salvarnos de un apuro y es ideal para ir al trabajo o a la oficina. Apostar por lo básico y combinable puede ser todo un acierto en estas ocasiones.

Uno de los principales problemas suele ser llegar a tener la cantidad de ropa ideal para no repetir muy a menudo y esto tiene una muy fácil solución. Si conseguir reunir prendas sencillas de colores lisos y básicos podrás probar con diferentes y muy variadas combinaciones para poder llevar cada día un look diferente.

Sin embargo, conseguir prendas sencillas pero formales, de calidad y con un precio asequible no es tan fácil. Es por ello que esta colección de la marca japonesa Uniqlo para ir al trabajo o a la oficina es ideal si quieres confeccionar tu propio fondo de armario para ocasiones especiales o formales.

Americana ultraligera de mujer

Si buscas una prenda moderna que pueda darle un toque elegante a tus outfits, esta americana de Uniqlo no te defraudará. Es muy ligera por lo que te permite una mayor facilidad de movimiento. Una chaqueta muy práctica para estilos ejecutivos o incluso más informales. Es elástica y permite una gran libertad de movimientos.

Está fabricada con tecnología DRY de secado rápido para tenerla lista en todo tipo de ocasiones. Es una chaqueta compacta y elegante en los hombros, con un corte desenfadado y estilo de alta calidad. El largo es perfecto para facilitar los conjuntos y su diseño es muy actual y minimalista. Podrás añadirla a tu armario por 69,90€.

Camisa de viscosa para mujer

Una de las prendas principales en este tipo de looks son las camisas y esta opción tan sencillo de Uniqlo es ideal. Se trata de una camisa renovada con un cuello ligeramente más grande. Es una textura de blusa clásica, sedosa y una silueta elegante. Es resistente a las arrugas para así facilitar su durabilidad y mantenimiento.

El tejido es muy suave de rayón mezcla y se ha rediseñado con un cuello más grande en petición de los propios clientes. Es una blusa muy versátil que constituye un básico ideal para tu fondo de armario. Tiene un diseño muy sencillo que se puede llevar en conjuntos formales y puedes optar por ponerla tanto por encima como por debajo de otras prendas para conseguir diferentes looks. Podrás encontrarla por 29,90€.

Pantalón de pinzas para mujer

Elegir el pantalón ideal, favorecedor y elegante no es tan sencillo como parece. Se trata de dar con una prenda combinable, que se adapte a nuestro estilo y que nos sintamos cómodas con ella. Por ello este versátil pantalón de elegante caída y una cómoda cintura elástica es perfecto para este tipo de ocasiones.

Cuenta con un tejido de sarga y diseño de dos pinzas que consigue facilitar los movimientos y estilizar la cintura. Tiene un corte ahusado ligeramente desenfadado con un cinturón de gran estilo en la parte delantera de la prenda y una cómoda cintura elástica en la parte de atrás. Es un diseño muy versátil y fácilmente combinable para ir arreglada. Podrás conseguirlo por 39,90€.

Gabardina beige para mujer

En un outfit elegante no puede faltar un abrigo elegante que haga justicia a tu estilo. Dar con el abrigo ideal y conjuntable para uso diario no es sencillo, es por ello que esta gabardina para mujer de Uniqlo puede ayudarte para tus looks de entretiempo. Es una prenda con un diseño minimalista ideal para estilos diferentes.

Está confeccionada con tejido de gabardina ligero de algodón mezcla, por lo que es muy suave, cómoda y presenta un acabado de gran calidad. Es una gabardina de estilo tradicional con un diseño moderno. Las mangas son de ranglán para facilitar el movimiento y es apta para llevar con un cinturón que entalle en la cintura para hacerla más favorecedora. Podrás conseguirla en Uniqlo por 89,90€.