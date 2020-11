Las cinco superventas en oferta de Amazon para el ‘Black Friday’

02 de noviembre de 2020 (20:01 CET)

Se acerca el ‘Black Friday’. Y Amazon ya ofrece algunos descuentos para todos aquellos que no pueden esperar al 27 de noviembre, día oficial de este ‘Viernes negro’. Porque son muchos los que ya van entrando a menudo en la página web de ventas on line para no quedarse sin ese producto para el que llevan tiempo esperando una rebaja.

Ofertas de las que ya te hemos hablado en Economía Digital, y que en ocasiones se trata de promociones irrechazables.

Sobre todo si se trata de alguno de los artículos que resumimos a continuación, y que serán de los primeros que se agoten para el Black Friday. Así que si no te quieres que se te adelanten y quedarte sin alguno de ellos, ya puedes planificar bien tus compras.

iRobot Roomba

Empezamos con el robot aspirador iRobot Roomba. Las ventas de este producto van que vuelan. Y aunque pueda parecer un poco caro, es una inversión segura a medio y largo plazo.

Este robot limpia de forma continua, se recarga automáticamente y reanuda la limpieza para completar el trabajo. Es ideal para el pelo de mascotas, gracias a sus dos cepillos de goma multisuperficie y su poder de succión 5 veces mayor.

Cuenta con tecnología dirt detect. Sus sensores encuentran la suciedad en las zonas donde más se acumula y alertan al robot para que las limpie en profundidad. El cabezal de limpieza autoajustable adapta automáticamente su altura para limpiar eficazmente en suelos y alfombras. Y actualmente está disponible en Amazon y puede ser tuyo hoy a partir de 206 euros.

Alexa

Otro de los productos estrella es el Echo Dot, un altavoz inteligente que se controla con la voz. Se conecta a Alexa para reproducir música, responder a preguntas, narrar las noticias, consultar la previsión del tiempo, configurar alarmas, controlar dispositivos de Hogar digital compatibles y mucho más. Puede ser tuyo hoy por solo 49,99 euros.

Satisfyer

No hace falta presentación para este juguete sexual que arrasa cada año. Y no solo para el lack Friday. También en Navidad, para Reyes o para el Amigo Invisible. Está disponible por 13,56 euros.

FIFA 2021

El videojuego de fútbol por excelencia ya está a la venta. Se situará entre los más populares. Y si no quieres quedarse sin él, reserva ya el tuyo por 58,40 euros.

LEGO Super Mario

Cerramos la lista con un producto para los más pequeños. El LEGO de Super Mario Aventuras será, sin duda, uno de los regalos estrella en Navidad. Así que no te quedes sin él. Ya puedes comprarlo por 54,50 euros.