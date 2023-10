¿Cuál es la forma ideal de lavar tus vaqueros? El CEO de Levi’s resuelve la duda

Nos guste o no reconocerlo, a la hora de comprarnos cualquier prenda, la marca representa un aspecto fundamental. En muchos casos, como mero sello de identidad que determina el origen de una prenda concreta. Pero en otros casos, la marca representa un certificado de calidad que, más allá del logo, indica que nos encontramos ante un producto imprescindible.

En el caso de los vaqueros, Levi’s es uno de los sellos de identidad no solo más reconocibles, sino de mayor calidad con los que podemos toparnos en el mercado. No solo por la increíble variedad de vaqueros que ofrece su catálogo, sino por la calidad de los mismos. Sin embargo, a la hora de cuidarlos para que duren lo máximo posible, surge una duda: ¿con qué frecuencia debo lavar mis Levi’s?

El CEO de Levi’s resuelve la mayor duda sobre su marca

Una pregunta que miles se han hecho a lo largo de los años, y con la que ahora Charles Bergh, CEO de la marca, ha resuelto de forma clara y concisa. Y es que a lo largo de los años, se popularizó la creencia de que los Levi’s no se lavan para no deteriorarlos. Una creencia con la que ha termiando por completo de forma tajante: “nunca dijimos que no haya que lavar los Levi’s”.

Foto: Pexels.

Sin embargo, al tratarse de un material muy particular como es el denim, sí reconoce que es importante tener en cuenta algunos puntos a la hora de dejar limpios nuestros vaqueros sin que eso repercuta en su durabilidad. Y el primer aspecto que ha destacado es no meterlos jamás en la lavadora, puesto que ello puede impactar negativamente en el color y la forma del propio vaquero.

En este punto, mucha gente se pregunta cuál es el término medio que se encuentra entre no lavarlos, pero tampoco poder meterlos a la lavadora. Y ha sido el propio Bergh el que ha resuelto de forma concisa, para sorpresa de muchos: “debes lavar los Levi’s como lavarías tu propio cuerpo”.

Por ello, reconoce que cuando sus vaqueros se manchan de salsa, de barro, de sudor o de cualquier tipo de suciedad, la solución más práctica es lavarlos a mano con jabón. De hecho, va un poco más allá de ello, ya que reconoce que cuando sus vaqueros son manchados por cualquier tipo de suciedad, directamente los lava con jabón en la ducha, como si de su propio cuerpo se tratase.

Unas declaraciones que ponen fin a una duda tan antigua como la propia marca, y que acaba con algunas de las creencias falsas que se habían popularizado en gran medida con el paso de los años. Y si eras una de esas personas que quiere mantener el máximo tiempo posible sus vaqueros, pero no sabía cuál era la vía más efectiva, no ha sido otro sino el propio CEO de Levi’s quien te ha brindado la solución.