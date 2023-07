LEFTIES deja a menos de 4 euros el vestido estampado más cómodo y ligero para verano

El verano es una de esas temporadas en las que nunca tenemos demasiado claro qué ponernos para no pasar demasiado calor. La clave es apostar por prendas cómodas y ligeras, que no se peguen demasiado a tu cuerpo y que no consigan agobiarte. En esta línea, Lefties tiene una propuesta que ya estamos añadiendo a nuestra lista de deseados.

Estamos en el momento perfecto para renovar o reforzar nuestro fondo de armario más veraniego, muchas cadenas de ropa y marcas conocidas aún siguen con las rebajas de temporada y podemos dar con prendas de lo más ponibles a precios muy asequibles. Si estabas pensando en adquirir nuevas prendas para tu colección, ¡ahora es el momento!

El vestido corto de tirantes de Lefties con estampado, ideal para verano

Como bien hemos dicho, durante esta temporada las prendas ligeras y cómodas son nuestra prioridad, pero no por ello debemos sacrificar otros aspectos como la elegancia o el estilo. Podemos encontrar prendas que sean toda una tendencia y con las que ir arreglada y a la vez estar cómodas y no pasar demasiado calor.

Si hay una prenda que siempre consigue este propósito, son los vestidos cortos, y mejor aún si cuentan con un diseño ancho y de tejido ligero. Son fáciles de combinar y podrás ponértelos tanto en ocasiones más desenfadadas como de cara a tus looks más elegantes. Una prenda de lo más ponible y favorecedora.

Es por ello que este vestido de tirantes con estampado de Lefties ha conseguido llamar tanto nuestra atención. Se trata de un vestido corto de con tirantes finos y cuenta con un cierre de lazada en la espalda. Está confeccionado en un tejido muy cómodo y ligero, por lo que es la opción perfecta que no te querrás quitar en todo el verano.

Una propuesta que estamos seguros de que querrás añadir a tu fondo de armario esta temporada y a la que darás mucho uso, ¡y es que es muy fácil de combinar! Además, podrás encontrarlo tiradísimo de precio tanto en tiendas físicas de Lefties como en su página web, ahora con un 50% de descuento tanto en azul oscuro y azul pastel con estampado como en rosa liso, a un precio final de tan solo 3,99 euros.