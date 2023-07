LEFTIES tiene el vestido playero ideal para tus escapadas de verano: cómodo, fresquito y por menos de 3 euros

Ya estamos a mediados de verano y son muchos los que aún están planeando sus ansiadas vacaciones o escapadas, donde el destino prioritario continúa siendo la playa. Es por ello que no está de más ir preparando nuestro fondo de armario para la ocasión, y hacernos con esas prendas que no pueden faltar en nuestra maleta, y esta opción de Lefties es una de ellas.

Las prendas de playa o de piscina deben contar con unas características específicas: que sean cómodas, ligeras y muy fresquitas para afrontar esos calurosos días de verano. Es por ello que siempre tratamos de llenar nuestro fondo de armario veraniego de este tipo de ropa, y más especialmente si tienes planeadas unas vacaciones a la playa próximamente.

El vestido corto de Lefties ideal para tus salidas a la playa

Los vestidos y los pareos son las prendas estrellas de la playa, por si diseño ligero y fresquito y por su facilidad para combinarlos con nuestros bikinis favoritos. Además, si te decantas por algún vestido sencillo y favorecedor, podrás tener una prenda apta también para ocasiones más formales e incluso para esas tardes de terraceo.

El vestido playero de Lefties. Foto: Lefties

En cuanto hemos visto rebajada esta propuesta de Lefties, no hemos podido evitar añadirlo a nuestra lista de deseados. No solo está disponible con un descuento de escándalo, sino que además es una de esas opciones versátiles que tanto nos gustan, ¡sirven para todo! Además, podrás combinarlos con unas sandalias romanas como las de la nueva colección de Primark o con unas zapatillas básicas para un look más desenfadado.

Se trata de un vestido corto de tirantes finos sobre los hombros con un cómodo cierre de lazada en la espalda. Está confeccionado en un tejido muy cómodo y ligero, perfecto para los días más calurosos del verano. Está confeccionado en un 95% de poliéster y un 5% de elastano, lo cual le da cierta elasticidad a la prenda para adaptarse aún mejor a tu cuerpo.

Si ya estás preparando tu maleta para tus vacaciones de verano y aún no te has hecho con un vestido con el que poder incluso ir a la playa, esta es la opción perfecta para ti. Además, está disponible en tres colores diferentes: un estampado floral con base en azul marino, un estampado floral en azul pastel y una propuesta rosa lisa al más puro estilo Barbie. Podrás encontrarlo en tiendas físicas de Lefties o en su página web ahora con un descuento del 62%, a un precio de tan solo 2,99 euros, ¡no tardará en agotarse!