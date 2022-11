Estos leggings rebajados efecto vientre plano de Zara no llegarán al Black Friday

El invierno vuelve a estar asociado a los leggings. Atrás quedaron los estilismos de verano y es hora de dejar paso a las prendas que te hacen sentir bien y marcan tendencia al mismo tiempo. Eso sí, para conseguir todo esto no se deben improvisar unos leggings, que pasarán a formar parte del armario y si no apostar por los que nos van a crear el look más estiloso de la temporada.

Ya tenemos el ojo puesto en fichar los que usaremos durante muchos días este invierno y entre todas las que hemos visto ya tenemos claros favoritos. Son unos leggings de piel de Zara que quedan genial, tienen el efecto de alargamiento de piernas deseado y son versátiles.

Leggings de piel Zara

Aunque el efecto piel está bastante conseguido, se trata de un tejido de poliéster con revestimiento de poliuretano. No hay un género mejor para ir cómoda, elegante y moderna al mismo tiempo. El detalle de la raya vertical en el frente los hace que consigan ese efecto de hacer parecer más alta. Un detalle que les permite estilizar al máximo. A esto hay que sumar el tiro medio, que añade más efecto tipazo si cabe.

Son perfectos para usarlos con camiseta o un jersey para un look más informal y nos encanta la opción de combinarlo con un cárdigan por encima de la rodilla y una camiseta de rayas en color crudo y el tono de la chaqueta. Esta prenda también te dará juego con una blazer y unos stilettos, subiendo el estilismo para un plan de noche o una reunión de trabajo.

Disponible en color visón, un color ideal para esta temporada en la que los leggings se han convertido en la prenda perfecta para lucir durante 24 horas. Puedes conseguirlos en la página web de Zara por sólo 12,99 euros, estamos seguras de que no te los quitarás en toda la temporada.