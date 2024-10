Lidl vuelve a sorprender con su felpudo antirrobos: seguridad en casa por menos de 20 euros

A pesar de que el verano ya terminó hace semanas, miles de personas encuentran en el otoño la época perfecta del año para viajar. Esto se debe a muchos motivos, entre los que se encuentran precios mucho más baratos, lugares menos masificados, y unas temperaturas más agradables a la hora de visitar ciertos lugares.

Sin embargo, las preocupaciones al irnos de vacaciones son las mismas independientemente de la época del año en la que nos encontremos. Y aunque no sea muy habitual, los hurtos durante las vacaciones son una de las prácticas más empleadas por los ladrones, que encuentran en esas casas vacías el objetivo perfecto para robar. Un hecho del que en Lidl son perfectamente conscientes.

El complemento de Lidl con el que no tendrás que volver a preocuparte por la seguridad en vacaciones

Precisamente por ello, a lo largo de los últimos años han proliferado las alarmas, las cámaras de videovigilancia y diversos sistemas de seguridad con los que se busca precisamente evitar ser víctima de estos robos. Sin embargo, conscientes de que estas son soluciones no aptas para cualquier bolsillo, en Lidl han apostado por una alternativa low cost: el felpudo antirrobos EasyMaxx.

El felpudo antirrobos EasyMaxx, disponible en Lidl.

Un invento con el que muy pocos contarán, y que a pesar de parecer un invento más propio de la película ‘Solo en casa’, es ideal para disuadir a los ladrones en caso de elegir tu hogar durante tu estancia de vacaciones. Y es que este felpudo, aparentemente normal, cuenta con una alarma con sensor de presión, idead para colocar justo debajo del felpudo.

Esto posibilita que, en caso de recibir una visita no deseada, una estridente alarma suene, disuadiendo a los intrusos de colarse en tu casa y alertando a los vecinos de que algo no va bien. El sonido, por su parte, alcanza un total de 105 dB, por lo que no será una preocupación que la gente no se entere de que unos ladrones han intentado irrumpir en nuestro hogar.

Por otro lado, cuando estemos en casa y queramos configurarlo para que no salte la alarma, este felpudo también ofrece la posibilidad de activar un sonido de campana suave, que actuará a modo de bienvenida para las visitas deseadas, brindando a tu hogar un toque de caché pocas veces visto. Además, su sistema a pilas, sin cable de alimentación, hace que sea un felpudo muy funcional, pero a la par también bastante cómodo, sin ser víctima del habitual lío de cables.

Un invento con el que Lidl apuesta por un producto aparentemente normal, pero que se encargará de mantener nuestro hogar completamente seguro, gracias a un ingenioso diseño que actuará como una especie de trampa para los ladrones. Por todo ello, este felpudo de EasyMaxx se ha convertido en una compra imprescindible para muchos. Una compra que, además, podrás hacer en la propia web de Lidl por un precio récord: será tuyo por tiempo limitado por solo 19,99 euros.