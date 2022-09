Volver a la oficina: Lidl acaba con los dolores de espalda y corrige la postura por menos de 10 euros

Dentro de los muchos supermercados por los que podemos optar a la hora de hacer nuestra compra, es conveniente tener en cuenta cual es el nicho de cada plataforma. Por ejemplo, en términos de alimentación, Mercadona no tiene rival. Lo mismo sucede con Ikea en el ámbito de la decoración. No obstante, hay plataformas como Lidl, que no tienen un nicho concreto, por lo que la versatilidad de su catálogo es enorme.

Si bien por lo general la gente tiene una idea de la cadena germana como especialista en el ámbito de bazar, la realidad es que la oferta de Lidl va mucho más allá de eso. Por ejemplo, podemos encontrar alimentos que hacen frente al mismísimo Mercadona, o complementos decorativos que ni siquiera pueden encontrarse en Ikea.

Pero más allá de eso, una de las grandes ventajas de Lidl es que no se encasilla en ningún ámbito concreto, lo cual le permite ser un comodín al que acuden los clientes cuando necesitan cosas muy diversas. Hemos visto productos de cocina, relativos a la actividad física, y un largo etcétera. Pero en términos de bienestar, este del que os hablaremos hoy ha captado en gran medida la atención de sus clientes.

Di adiós al dolor de espalda de la mano de Lidl

Por motivos generalmente de trabajo, son muchas las personas que tienen que pasar una gran cantidad de horas sentados en una silla. Algo que muchas veces deriva no solo en dolores de espalda y musculares, sino también en la adopción de malas posturas que cuesta mucho corregir. Y precisamente, para paliar los efectos de esto, Lidl cuenta con el corrector de postura que busca ayudarnos a retomar buenos hábitos corporales.

El corrector de postura disponible en Lidl por 9,99 euros.

Para ayudarnos a recuperar la posición óptima de nuestra espalda, cuenta con correas de compresión en ambos lados, las cuales nos permiten ajustar precisamente esa compresión a nuestro cuerpo, independientemente de cual sea nuestro tamaño. Eso sí, podremos elegir entre dos tallas: una S-M, y una L-XL.

Por otro lado, se trata de un producto que es sumamente cómodo para nuestro cuerpo. En la parte trasera, su espalda de malla nos aporta en gran medida ventilación y transpirabilidad, para evitar que sudemos cuando la llevemos puesta, y sus barras estabilizadoras permiten que el ajuste a nuestro cuerpo sea óptimo y no termine deslizándose.

Sus materiales de poliamida, elastano y poliéster, además, lo convierten en un producto sumamente agradable para nuestra piel. Un producto con el que Lidl nos ayuda a poner fin a unos malos hábitos que pueden pasar factura a nuestra salud, con el que nos podremos hacer en la página web de Lidl por un precio de tan solo 9,99 euros.