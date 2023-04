Lidl pone fin a uno de los principales problemas de estar todo el día de pie

Son muchos los aspectos y actividades rutinarias que llevamos a cabo en nuestro día a día que pueden desembocar en determinados problemas de salud. Los dolores de espalda, de cuello, las contracturas y otros aspectos son, en cierta medida, inevitables, aunque la realidad es que contamos con soluciones diversas para ponerles fin.

Por ejemplo, son muchas las actividades rutinarias que pueden dar lugar a durezas en los pies: la fricción o la presión al caminar en acciones repetitivas, el uso de calzado que no se adhiera bien a nuestro pie… Por suerte para nosotros, como es costumbre, en Lidl no han perdido detalle sobre esto, y no han tardado en brindarnos una solución de lo más efectiva.

Lidl da en el clavo para acabar con un problema habitual

Lo primero antes de entender cómo eliminar esas durezas, es entender qué son. En resumidas cuentas, es la piel endurecida que se acumula en la parte superficial de la planta del pie, causada por un aumento de las células muertas. Existen muchas opciones para acabar con ellas, como acudir a un podólogo profesional. Sin embargo, en Lidl son más partidarios de apostar por el quitadurezas de Vitalmaxx.

El quitadurezas de Vitalmaxx, disponible en Lidl.

Se trata de un dispositivo eléctrico que funciona a través de una batería, y que realiza sobre la superficie del pie una función de aspiración automática. Destaca sobre otros productos similares en el hecho de que no utiliza cuchillas, por lo que se minimizan los riesgos de dañar nuestro pie, y a cambio, emplea un total de dos elementos de exfoliado para eliminar por completo esas durezas.

Gracias a esos elementos, este dispositivo tiene la capacidad de eliminar por completo esos restos de piel muerta eliminando totalmente las durezas. Y además del utensilio en sí y los dos accesorios de exfoliado ya mencionados, este quitadurezas cuenta con un cepillo de limpieza para eliminar los restos totalmente, además de un cable de carga USB para cuando nos quedemos sin batería.

Con un peso aproximado de 150 gramos, este utensilio es una solución sencilla, eficaz e indolora para poner fin a un problema provocado por el trajín del día a día, el cual desde Lidl se han propuesto solucionar por la vía rápida. Una vía que, en este caso, es también económica, ya que os podréis hacer con este elemento en la página web de la cadena germana por un precio irrisorio: será vuestro por tan solo 10,99 euros.