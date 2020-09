Lidl alerta de una estafa en el robot de cocina que bate a Thermomix

19 de septiembre de 2020 (13:09 CET)

La identidad de Lild ha vuelto a ser usurpada para estafar a los clientes. Si hace una semana varias noticias publicadas en redes sociales anunciaban la entrega de tarjetas regalos de 500 euros, ahora es el objeto de fraude es el robot de cocina Silvercrest Monsieur Cuisine, el producto estrella que compite con Thermomix.

“¡No piques!”, advierte la cadena de supermercados en su cuenta oficial de Twitter. “No tenemos ningún tipo de oferta activa de nuestro robot de cocina Silvercrest Monsieur Cuisine. Todas nuestras comunicaciones las realizamos en nuestros canales oficiales”, avisan.

En el falso mensaje se indica que cualquier persona nacida entre 1980 y 1990 puede obtener este producto de Lidl por tan solo un euro, una oferta que anuncian que es válida hasta el 30 de septiembre.

⚠¡NO PIQUES!⚠

1.▶ NO tenemos ningún tipo de OFERTA activa de nuestro Robot de cocina Silvercrest Monsieur Cuisine.

2.▶ TODAS nuestras comunicaciones las realizamos en nuestros canales OFICIALES.

3.▶ Identifica nuestros perfiles sociales por el tick azul de verificación. pic.twitter.com/tg2tOfNEda — Lidl Atención Cliente (@lidlespanaAC) September 18, 2020

"A mis padres les ha llegado una promoción para un concurso de un robot de cocina. Para participar deben introducir un número de cuenta para pagar 1€. ¿Es esto correcto?", preguntaba una usuaria de la red social. La cuenta de atención al cliente de Lidl ha recibido varias tuits con esta misma pregunta ante la que responden que este tipo de mensajes recibidos son un fraude que han detectado gracias a la colaboración de los clientes. "Nuestro departamento de seguridad ya está trabajando en ello", responden.

Hola @lidlespana A mis padres les ha llegado una promoción para un concurso de 1 robot de cocina. Para participar deben introducir un número de cuenta para pagar 1€. Es esto correcto?

Gracias — Sacamantecas (@SacamantecasPM) September 17, 2020

Este tipo de fraude surge en un momento en el que este robot de cocina, un objeto muy apreciado entre los clientes de Lidl, no está disponible. Un tuitero ha preguntado a la cadena de supermercados que cuando iban a reponerlo online y en tienda y esta ha sido la respuesta: "De momento no disponemos fecha de venta prevista par aete artículo. No obstante, te recomendamos que permanezcas atento a nuestra publicidad".

¡Hola @igrevuelta_! De momento no disponemos fecha de venta prevista par aete artículo. No obstante, te recomendamos que permanezcas atento a nuestra publicidad. ¡Saludos! — Lidl Atención Cliente (@lidlespanaAC) September 17, 2020

Con frecuencia Lidl tiene que desmentir noticias de este tipo. El pasado mes de abril, en plena pandemia de coronavirus, una cuenta que, aparentemente era la del supermercado, anunciaba en Instagram la entrega de cheques por valor de 500 y 1000 euros. “En estos momentos no tenemos activo ningún tipo de sorteo”, se justificaba la cuenta de atención al cliente en Twitter.

Incluso llegó a aparecer la promoción de un proyecto de socorro par ayudar a la gente a que tuviera acceso a productos de primera necesidad. “Los estamos regalando a los ganadores seleccionados en este momento de necesidad”, decía la publicidad. Para participar en este falso programa había que realizar una encuesta.

⚠¡NO PIQUES!⚠

1.-▶No realizamos encuestas relacionadas con el Coronavirus.

2.-▶En estos momentos no tenemos activo ningún tipo de sorteo.

3.-▶TODAS nuestras comunicaciones y sorteos los realizamos dentro de nuestros canales OFICIALES.

¡Protege tus datos! pic.twitter.com/tkxa3jD3OR — Lidl Atención Cliente (@lidlespanaAC) March 27, 2020