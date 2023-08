LIDL tiene la alternativa a la bombona de butano para cocinar en el camping

Sin lugar a dudas, el verano es una de las estaciones favoritas de muchos. No solo por la interminable cantidad de planes que esta época del año nos permite, sino porque, además, a los menos caseros les brinda la posibilidad de pasar largos días sin pisar por casa, disfrutando al máximo de la vida al aire libre.

Y es que lo cierto es que se pueden realizar infinidad de planes, como es, por ejemplo, el de pasar el día en el campo o en la playa, olvidándonos de todo lo que tenga que ver con nuestro hogar, aunque sea por un día. Un hecho del que en Lidl son conscientes, por lo que nos brindan todas las herramientas necesarias para aprovecharlo al máximo.

Lidl se encarga de que no nos falte de nada en los días lejos de casa

Planes como las ya mencionados, con largos días de playa o travesías de camping, son opciones sumamente apetecibles. Sin embargo, hay a quienes estos planes no terminan de convencerles por el simple hecho de que como en casa, no se come en ningún sitio. Un problema con el que desde Lidl han acabado de un plumazo, de la mano de la placa de inducción portátil.

La placa de inducción portátil. Foto: Lidl.

Un invento de la mano del cual podremos olvidarnos de una vez por todas de los bocatas o los platos preparados en estos planes al aire libre. Y es que esta placa de inducción es ideal para cocinar de forma rápida y sencilla, además de ser ideal para ahorrar energía, con unas medidas que se reducen a tan solo 23×6,3×31 centímetros.

Una placa de inducción que, a pesar de su tamaño reducido, ofrece un total de ocho programas automáticos, entre los cuales podemos encontrar el mantenimiento en caliente, estofar, leche, boost, agua, freír, sopas y guisos. Unos programas a los que podremos adaptar un total de 10 niveles de potencia y una temperatura ajustable entre los 60º y los 240ºC.

Todo ello, habituado tras una superficie de cocción de hasta 22 centímetros de diámetro, por lo que podremos ubicar una enorme variedad de sartenes y cazuelas. Una opción ideal para llevar un pedazo de nuestro hogar con nosotros a cualquier aventura, y evitar pasar hambre en este tipo de excursiones al aire libre. Y todo ello, de la mano de este invento, que encontraréis en la web de Lidl por un precio de 39,99 euros.