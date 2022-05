Lidl tiene el set de boxeo de Adidas rebajado

Con la llegada del buen tiempo cada vez son más los que se animan a hacer deporte y en Lidl tienen ahora disponible un set super completo para hacer boxeo. Si ya eres aficionado de este deporte y quieres tener todo en casa para no tener que desplazarte al gimnasio. O quieres iniciarte y no sabes muy bien como este set de Lidl es la solución perfecta.

El kit de boxeo de Lidl trae un saco de boxeo (altura: 80 cm – diámetro 30 cm), un par de guantes de iniciación de talla L/XL, un par de muñequeras de algodón/poliéster y un llavero. Este conjunto de Adidas esta fabricado en poliéster, nylon, mezcla de poliéster y algodón y espuma EVA. Tiene un peso de 20 kilos. Es super completo por lo que aunque seas un profesional te serviría para entrenar cuando no te apetezca ir al gimnasio aunque sea un set más de principiante.

Desde Lidl recomiendan no golpear el saco directamente con las manos ya que podría causar lesiones. Además recalcan que este producto no es un juguete, sino un kit de iniciación al boxeo, por lo que no esta indicado para niños pequeños. Cualquier utilización inapropiada rescindirá nuestra responsabilidad comercial y la garantía.

Su precio recomendado es de 139 euros pero en Lidl lo puedes conseguir por 79.99 euros. Siempre es fácil encontrar muy buenos productos a un muy buen precio tanto en tienda como en su web. En este caso este set solo esta disponible por el momento en su tienda online pero lo puedes tener en casa de forma estimada en 24 -48 horas con Seur.

En Lidl puedes encontrar muchos más productos a un muy buen precio como esterillas fitness con espuma de PE de 1 cm de grosor para una amortiguación óptima por 8.99 euros. O un Kettlebell 4 kg para ejercitar la fuerza y la resistencia, con asa para levantar y balancear por 8.99 euros.