Lidl convierte tu ducha en un spa que ahorra agua

Vivimos de forma frenética y generalmente muy estresados. Muchas veces nuestro cuerpo nos pide un descanso y debemos escucharlo. Es fundamental para nuestra salud mental. No solemos tener tiempo, pero muchas veces nos atrae la idea de darnos un masaje o pasar unas horas en un relajante spa, donde lo único importante seamos nosotros mismos.

Ir a un spa o darnos un masaje a veces nos puede suponer un gasto extra que no nos podemos permitir tantas veces como nos gustaría.

Por este motivo, Lidl tiene a la venta una ducha que querrás instalar en casa desde el momento que la veamos. Años atrás se pusieron de moda las duchas con hidromasaje. Sin embargo, con el paso del tiempo estas columnas fueron desaparecieron por algo más práctico.

Se trata de los nuevos set de cabezal de ducha con varias posiciones para los chorros facilitando una económica sesión de spa en casa. Además, el modelo que presenta Lidl es antigoteo, así que puedes estar tranquilo ante cualquier pérdida.

Si quieres darte una ducha relajante y agradable, esta es la tuya. No obstante, un día es un día, pero recuerda que es importante no malgastar agua, no solo por el precio, sino porque no todo el mundo tiene acceso a este privilegio.

La ducha antigoteo con la que relajarte y ahorrar agua se encuentra en estos momentos catalogada como producto estrella de Lidl, es decir, uno de los más vendidos en su web, ya que este producto solo se puede comprar de forma online.

La ducha dejará de gotear cuando se cierre el agua de forma inmediata. Además, cuenta con hasta cinco tipos de chorros para que elijas el que más te guste en cada momento. Su precio es de 41,99 euros.

Lidl detalla los cinco tipos de chorro: