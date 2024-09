A lo largo de las últimas décadas, la sociedad ha sido testigo de un rejuvenecimiento global que ha afectado a prácticamente todo el mundo por igual. Poco o nada tiene que ver una persona de 65 años en el mundo actual con lo que era una persona de 65 años en el siglo XX, siendo un cambio muy significativo.

Gran parte de la culpa lo tienen los productos cosméticos y estéticos que abundan en distintas plataformas y que buscan ayudarnos a combatir los signos de la edad a través de todo tipo de cremas. No obstante, entre la enorme variedad de opciones entre las que podemos elegir, es lógico que a veces no tengamos claro por cual apostar. Una duda a la que la OCU no ha dudado en responder.

La mejor crema de supermercado para combatir los signos de la edad según la OCU

Como hemos dicho, existe tal variedad de productos estéticos, cumpliendo cada uno una función distinta. Y en un estudio reciente de la OCU, los resultados concluyeron que la crema Regenerist de Olay es, debido a la calidad de sus componentes y a sus beneficios a corto, medio y largo plazo, la mejor opción que se puede encontrar en el mercado.

Sin embargo, se trata de una crema que no se puede encontrar en cualquier supermercado. Por ello, la OCU ha realizado otro estudio en el que analiza únicamente las cremas disponibles en supermercados. Un estudio que también abarca un amplísimo campo, y del cual una plataforma ha resultado como la gran vencedora: Lidl.

La crema Cien Gold

Y la cadena germana se ha llevado el primer puesto de la mano de la Crema Cien Gold, sobre la cual la OCU comienza remarcando su enorme capacidad para reafirmar la piel y ofrecer una hidratación profunda. Y no solo eso, sino que su gran relación calidad-precio respecto a otro tipo de marcas, entre las que se encuentran Olay, la convierte en una crema apta para todos los bolsillos.

Esto no implica, sin embargo, que su composición sea inferior. Y es que la OCU recalca en todo momento una composición rica en ingredientes naturales y efectivos. Entre ellos, destacan el aceite de semilla de uva, reconocido a nivel global por sus propiedades antienvejecimiento, pero también por la presencia de antioxidantes que combaten los radicales libres de la piel, que son los principales responsables del envejecimiento de la misma. Y como guinda sobre el pastel, el extracto de perla es fundamental para aportar una hidratación profunda.

Todas estas características nos podrían llevar a pensar que estamos hablando de una de esas cremas de enorme calidad apta solo para los bolsillos más privilegiados. Sin embargo, tal y como nos acostumbran desde Lidl, con un precio de tan solo 5,99 euros, esta crema es el complemento ideal para mantenerte joven sin necesidad de gastar una gran cantidad de dinero.