Lidl apuesta por el descanso más colorido de la mano del puf que cambiará por completo tu jardín

Ya casi en el ecuador del mes de mayo, y con el verano prácticamente a la vuelta de la esquina, el buen tiempo ya se ha consolidado como un aspecto fundamental de nuestro día a día, habiendo llegado para quedarse. Un hecho que hace que muchas personas saquen el máximo provecho a cualquier tipo de actividad al aire libre.

Un hecho que se hace especialmente evidente en aquellos casos en los que se dispone en el propio hogar de un espacio exterior habilitado para disfrutar de este buen tiempo, como es el caso de un jardín. En plataformas como Lidl son conscientes de ello, y por eso adaptan su catálogo a estas nuevas necesidades.

Lidl apuesta por el descanso al aire libre de forma elegante

Nos hemos topado hasta la saciedad con todo tipo de elementos de descanso pensados para sacar el máximo partido a nuestro jardín: tumbonas, hamacas, sillones de jardín, y una lista que podría hacerse prácticamente interminable. No obstante, desde la cadena germana han optado por dar una vuelta de tuerca a este concepto, lo cual ha traído a nuestras vidas el puf LED hinchable que ya arrasa entre sus clientes.

El puf LED hinchable disponible en Lidl.

Un elemento que combina lo mejor del descanso al aire libre con un aspecto de lo más llamativo que puede dar un aire distintivo a nuestro jardín, caracterizado por el enorme colorido que este puf puede brindar. Y es que este elemento nos brinda la posibilidad de elegir entre un total de 16 colores, que podremos cambiar a nuestro gusto a través del mando a distancia que incluye.

Un elemento que funciona a pilas, y que más allá de disponer de 16 colores distintos, nos brinda también un total de cuatro programas de cambio de color para que éstos varíen de forma automática, y hasta cinco niveles para regular este brillo. Todo ello, de la mano de un comodísimo puf de plástico, que cuenta con unas medidas de tan solo 55×33 centímetros.

Además, cuando no lo estemos utilizando, podremos deshincharlo y plegarlo, por lo que no tendremos que preocuparnos por el espacio que pueda ocupar durante el invierno, cuando no lo estemos utilizando. Un producto que ha causado auténtico furor entre los amantes de las decoraciones llamativas, en este caso de exterior, y que podréis encontrar a través de la propia página web de Lidl por un precio de tan solo 27,99 euros.