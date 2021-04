Lidl inventa un paraguas que termina con uno de los problemas en días de lluvia

Las previsiones meteorológicas en muchos puntos de España anuncian lluvias para los próximos días. Y para combatirlas, nada mejor que este nuevo invento de Lidl, con el que se acabarán muchos problemas a la hora de plegar un paraguas.

Seguramente te habrá ocurrido muchas veces que no sabes cómo recoger un paraguas cuando has llegado al destino o cuando vas a subir a un coche sin mojarte. Sobre todo cuando ocurre esto último. Te metes en el habitáculo dejando el paraguas en el exterior para plegarlo antes de cerrar la puerta, pero al hacerlo te cae encima todo el agua que hay acumulada en la parte superior, echando por tierra todo el trabajo que has hecho para evitar mojarte.

Sin embargo, eso es algo de lo que ya no te tendrás que preocupar con el nuevo paraguas de Lidl. Un paraguas invertido que hará que esa escena en la que el paraguas se da la vuelta se convierta en la solución para no mojarnos.

Paraguas invertido de Lidl

Lidl cambia el concepto del paraguas

Este paraguas de Lidl lo fabrica Topmove y cuenta con un mecanismo de cierre invertido. Como habrás deducido, este paraguas se pliega con el lado mojado hacia dentro, con lo que el agua quedará contenida sin derramarse sobre nosotros.

Como advierte la cadena alemana de supermercados en su web, “al cerrar por el lado contrario al normal, evitas mojarte al recogerlo”. Y no solo eso. Es de lo más útil en espacios reducidos como la entrada de casa o en el coche.

Paraguas invertido de Lidl

Con el paraguas invertido no volverás a mojarte al plegarlo

Está elaborado con varillas de fibra de vidrio resistentes al viento y tejido de poliéster resistente a los desgarros. Se mantiene en posición vertical por sí solo. Sus medidas son de 79 x 12 x 6 cm. Y su peso total es de 505 gramos.

Paraguas invertido de Lidl

Y atención a lo mejor, porque este paraguas puede ser tuyo por solo 5 euros. Antes costaba 9,99 €. Y puedes comprarlo a través de la página web de Lidl.