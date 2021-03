Lidl lanza un novedoso sistema antirrobo para tu casa por 22 euros

Cada vez es más común en nuestro país, y en Lidl lo saben, que sean muchos los que opten por instalar algún tipo de sistema de vigilancia en sus casas. Ya sean sistemas de alta tecnología vinculados a una empresa de seguridad o sistemas más simples, la demanda de este tipo de productos no ha hecho otra cosa que crecer.

Teniendo en cuenta que en unos días llegará la Semana Santa y que se prevé que sean muchos los que se marchen de sus casas para estar unos días en la segunda residencia o haciendo alguna escapada, en Lidl han querido aprovechar el momento y han lanzado un novedoso sistema tan barato como efectivo.

El antirrobo de Lidl por 22 euros

No es otro que un simulador de sombras. No es ningún secreto que en la gran mayoría de casos los robos se producen cuando los dueños de la casa no están en ella. Es por eso que este sistema está ideado para dejarlo conectado y que simule, a través de un juego de luces, sombras de personas en el interior del domicilio.

antirrobo Lidl

Como es lógico, un algoritmo va calculando movimiento aleatorios de estas sombras de tal manera que, en el caso de que un posible ladrón esté observando si hay o no gente dentro de la casa, no capte que las sombras se mueve siempre igual y al mismo tiempo.

antirrobo Lidl

Un sistema disuasorio que, como suele ser habitual en Lidl, tiene en su precio su mejor arma. Y es que cuesta tan sólo 22 euros sin los gastos de envío incluidos. Es evidente que lo mejor para prevenir un robo es contar con un sistema con alarma, pero este antirrobo novedoso e ingenioso puede ayudar a, cuanto menos, evitar que nuestro hogar se vea completamente vacío y accesible.

Teniendo en cuenta su precio, es muy probable que, como tantas otras cosas de Lidl, más de uno opte por hacerse con él y probarlo.