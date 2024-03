LIDL tiene la solución para que tus mascotas no pasen frío

Lidl es una plataforma plenamente consciente del hecho de que el frío ya parece haber llegado a nuestras vidas para quedarse de forma definitiva, al menos durante unos meses. Un motivo por el cual tanto la cadena germana como el resto de sus competidores, adaptan sus catálogos para ayudarnos a combatir estas bajas temperaturas.

No es necesario rebuscar mucho en catálogos como el de Lidl para toparnos con todo tipo de radiadores, calefactores y demás productos cuyo fin no es otro sino el de evitar que el frío reine en nuestro hogar. Sin embargo, en la cadena alemana no han dejado pasar un detalle, que no es otro sino el hecho de que no solo nosotros sufrimos con estas bajas temperaturas, sino que nuestras mascotas también lo hacen.

La solución de Lidl que acaba con el problema del frío para tu mascota

Algo que sucede especialmente en el caso de los perros, que salen a la calle a hacer sus necesidades un mínimo de dos veces al día independientemente de la temperatura que haga. Y cuando los termostatos sobrepasan las temperaturas bajo cero, nuestras mascotas pueden sufrir las consecuencias. Y para evitarlo, desde Lidl han decidido lanzar el jersey de punto para perro.

El jersey de punto para perro. Foto: Lidl.

Un jersey elaborado en su totalidad a base de un material acrílico que lo hace sumamente agradable al tacto, algo importante para que sea cómodo para nuestra mascota, a la par que también es un complemento muy cálido, que protegerá a nuestro compañero peludo incluso aquellos días en los que el frío haga más acto de presencia.

Por otro lado, en el aspecto visual también juega un papel destacable. Y es que cuenta con dos modelos, uno azul y otro gris. Pero para los amantes de estas fechas, el primer modelo cuenta en la parte superior con un estampado navideño, con el que nuestros perros podrán ir conjuntados con nosotros esos días en los que decidamos lucir uno de los clásicos jerséis de Navidad.

Disponible en cuatro tallas que van desde la 35 hasta la 50, este jersey se ha convertido en una de las grandes sensaciones de Lidl durante este invierno, coronándose como uno de los artículos para mascotas más vendidos de la cadena germana. Y lo hace por su calidad, por su utilidad, y por un precio imbatible: podrás encontrarlo en la página web de Lidl por un precio de tan solo 7,99 euros.