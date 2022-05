Lidl se encarga de que los niños disfruten este verano con este clásico

Se acerca el verano, y con él todos los cambios propios de estas fechas: temperaturas más altas, días más largos… En general, la vida de la mayoría cambia en mayor o menor medida. Sin embargo, si hay personas para las que cambie de forma brusca, es tanto para los niños como para sus padres.

Y es que para ellos el verano es sinónimo de tres meses de vacaciones, en los que pueden dedicarse a jugar y disfrutar del buen tiempo. Por su parte, los padres deben buscar la opción de compatibilizar sus trabajos con el tiempo libre de sus hijos. Una tarea para la que plataformas como Lidl ofrecen diversas alternativas.

Y es que son muchos los padres que tienen que encontrar la forma de mantener entretenidos a los niños mientras ellos trabajan. Y existen diversas opciones, entre las cuales podemos encontrar una infinidad de juegos. Por ello, hoy os hablaremos de un producto de Lidl que mantendrá entretenidos durante horas y horas a los pequeños.

Un deporte muy clásico llega a tu salón

Estamos hablando ni más ni menos que de una mini mesa de ping pong. Un producto sencillo y ligero que garantizará horas y horas de diversión para los niños mientras que los padres pueden dedicarse a otras tareas. Se trata de un modelo sencillo pero efectivo, lo cual lo hace adaptable para disfrutar tanto en interiores como en exteriores.

La mini mesa de ping pong de Joola, disponible en Lidl.

Y es que, en caso de tener jardín, este producto de Lidl se trata de una opción ideal para que los niños jueguen y disfruten del aire libre. Pero, si no es así, esta mesa es perfectamente adaptable a espacios interiores, gracias a su tamaño no demasiado grande. En total, el tablero cuenta con unas medidas de 90×45 cm, mientras que la altura de las patas no supera los 76 cm.

Eso sí, otro factor muy a tener en cuenta en lo referente a su disposición, es que cuenta con patas plegables, lo cual, sumado a que no pesa demasiado, hacen de este un producto que, además de ser fácilmente transportable, es muy sencillo de almacenar en cualquier rincón de nuestro hogar cuando ya no lo estemos utilizando.

Con un tablero de fibras de densidad media, también conocido como MDF, este producto se convertirá en el principal aliado de los niños para pasar horas y horas entretenidos. Un producto que podemos encontrar tanto en cualquier plataforma de Lidl como en su página web por tan solo 49,99 euros.