Lidl se pasa el juego dejando una piscina deluxe a un precio low-cost

Con la llegada del verano, son muchas las familias que cambian por completo sus prioridades, ahora en busca de disfrutar de algunas de las actividades propias de esta época, como la piscina o la playa. Algo de lo que en plataformas como Lidl son perfectamente conscientes, por lo cual tienen un amplísimo catálogo que se adapta a ello.

No obstante, existen muchas personas que, ya sea por no tener cerca una piscina pública o no conocer a nadie que disponga de una privada, no pueden acudir a la piscina. Algo que puede convertirse en un auténtico problema, sobre todo en fechas como esta, en las que existen asfixiantes olas de calor.

Sin embargo, para todos aquellos que cuenten con un jardín espacio, Lidl tiene una buena noticia que daros. Y es que la piscina portátil de la cadena germana de la que os vamos a hablar hoy no es la clásica piscina inflable, sino que es un producto que se encuentra más cerca de la gama alta que de la media.

La piscina de Lidl que causa furor entre las familias

Estamos hablando ni más ni menos que de la piscina inflable con asientos que podemos encontrar en Lidl. Una piscina conformada por un material a base de PVC, al igual que la gran mayoría de este estilo, pero que poco o nada tiene que ver con ellas debido a su disposición.

La piscina hinchable con cuatro asientos, disponible en Lidl.

Se trata de una piscina pensada para disfrutar de un baño refrescante en familia, puesto que cuenta con cuatro cómodos asientos con respaldo incluido, con el suficiente espacio entre sí para que no lleguen a molestarse unos a otros. Además, cuenta también con dos portabebidas en los que se podrá colocar cualquier refrigerio.

Una vez inflada, esta piscina cuenta con unas medidas de 268x268x66 cm, lo cual la convierte en una de las piscinas más grandes con las que podemos toparnos en el catálogo de Lidl. No obstante, como es lógico, no puede empotrarse al suelo, y tendremos que inflarla y desinflarla siempre que queramos darle uso.

Sin embargo, en este caso no es una tarea tediosa, ya que cuenta con válvulas de vaciado rápido en sus cámaras principales, algo que permite inflar y desinflar más rápido la piscina a nivel general, pero también cuenta con una gran abertura de vaciado, para que el proceso de deshincharla sea prácticamente instantáneo.

Unas características que convierten a esta piscina en un producto de lujo. Y a diferencia de la mayoría de productos de este tipo, esta cuenta con un precio lowcost. Y es que esta piscina con asientos puede ser vuestra a través de la página web de Lidl por tan solo 54,99 euros.