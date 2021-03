Lidl pone a la venta el ‘Alexa low cost’ por 19,99 euros

Al sistema Alexa se le puede sacar mucho rendimiento gracias a los populares Echo Dot. Pero puedes exprimirlo mucho más adquiriendo una central domótica Smart Home como el Echo Flex, con lo que podrás controlar todos los dispositivos conectados a la red de aparatos smart de tu casa.

Pero estos dispositivos no son baratos. Los más sencillos no bajan de los 30 euros. No obstante, ahora puedes ahorrarte un dinero si optas por quedarte con la central domótica que Lidl ha puesto ya a la venta en su página web.

Así es la central Smart Home de Lidl

Se trata del dispositivo bautizado como ‘Control centralizado para dispositivos Smart Home’, una central domótica que como el Echo Flex con Alexa, se conecta de forma centralizada con dispositivos compatibles como lámparas, sensores, interruptores, enchufes y otros electrodomésticos. Una vez hecho, podrás controlarlo todo a través de tu teléfono móvil o tu tableta gracias a la aplicación Lidl Home, compatible con sistemas operativos iOS 9.0, Android™ 5.0 Lollipop o superior.

Central domótica de Lidl

Para ello, usa un sistema de comunicación segura con cifrado mediante el estándar inalámbrico Zigbee 3.0, que permite sincronizar dispositivos compatibles de otros fabricantes y marcas.

Ya disponible en la web por solo 19,99 euros

Esta central domótica tiene un alcance de 70 metros y ofrece un ángulo de recepción de 360º, con lo que a no ser que vivas en una mansión de miles de metros cuadrados, será muy difícil que pierdas la conexión en tu casa. Y se conecta mediante radiofrecuencia a través de la aplicación móvil, desde donde podrás gesionar su fncionamiento y sincronización con otros dispositivos de forma íntegra. Además, esta central de Lidl cuenta con puertos para conexiones micro-USB y Ethernet RJ45.

Central domótica de Lidl

Por otro lado, sus medidas permitirán que pase desapercibido en cualquier rincón. Mide 8,9 x 8,9 x 2,35 cm, mientras que su peso es de 78,3 gramos. Y está fabricado por SilverCrest, que ofrece una garantía de 3 años.

Dicho esto, solo nos queda apuntar que su precio es de solo 19,99 euros. Una cifra que cuenta con un 20% de descuento respecto a los 24,99 euros de su precio oficial. Y te recordamos que puedes adquirirlo ya mismo en la página web de la marca.