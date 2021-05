Lidl pone a la venta el dron más barato de España

Los drones se han puesto muy de moda de un tiempo hacia aquí. Podríamos decir que se ha convertido en una alternativa para niños/as, jóvenes y adultos/as que quieren algo que ofrezca más emoción y adrenalina que los coches teledirigidos.

No obstante, no son fáciles de controlar. Y ello sumado a que su precio no es que sea barato precisamente, lleva a muchos/as a renunciar a la idea de hacerse con uno por temor a romperlo y haber tirado el dinero.

Lidl se atreve con los drones

Sin embargo, eso no será un problema para los que quieren iniciarse en el mundillo de los drones gracias al ejemplar que comercializa Lidl y que te costará menos de 20 euros.

En Amazon

Mini Dron para niño y principiante, de Potensic 4,5 estrella. 25,48 euros

El dron de la cadena alemana de supermercados solo cuesta 19,99 euros y está catalogado como “producto estrella”. Aunque si lo quieres debes tener en cuenta que solo es posible comprarlo a través de la página web de la multinacional.

Dron de Lidl

Un dron muy bien acabado por menos de 20 euros

Este dron de Lidl se caracteriza por contar con 4 velocidades. Aunque su principal virtud es su control. Este es muy sencillo gracias a su sensor de altura, así como al a función de despegue y aterrizaje automático con un solo botón. Es decir, no tendrás problemas a la hora de llevarlo al aire o regresarlo a tierra, que suelen ser las maniobras más difíciles.

Dron de Lidl

Asimismo, este dron permite dar giros de 360º en todas las direcciones, y gracias a los 6 ejes que lleva integrados obtendrás una alta estabilidad, lo que elimina cualquier límite. Lo único que te cortará las alas son los 30 metros de alcance que tiene, que no están nada mal para un dron de 19,99 euros. Y ten en cuenta que su batería permite vuelos de entre 5 y 7 minutos. Además, si se queda batería a medio vuelo se activa la función de retorno y apagado automático.

Por otro lado, cuenta con iluminación LED de dos colores y está disponible en dos tonalidades: blanco y negro. Mientras que sus medidas son de 15 x 15 x 3,8 cm, y su peso es de 240 gramos, con lo que podrás llevártelo a donde quieras.

Nota: Economía Digital podría recibir ingresos de las compras que realices a través de los enlaces que te ofrecemos