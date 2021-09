Lidl pone a la venta un invento que alarga las vida de tus sujetadores

Seguro que en más de una ocasión te han dicho que no se lava la ropa de color con la blanca, no cargar demasiado la lavadora de prendas e infinidad de trucos más que solo conoce una persona con experiencia. Probablemente, alguna vez habrás estropeado la ropa. Un blanco que haya perdido su color o una prenda que ya no es tan sedosa.

Para que tus prendas duren mucho más, como por ejemplo tus sujetadores, en definitiva la ropa más delicada, te recomendamos este maravilloso producto de Lidl.

Alarga la vida de tus prendas con las cestas para lavado de ropa delicada

Lidl trae a sus clientes de forma online y en tienda, a partir del 9 de septiembre, un set de dos cestas para lavado de sujetadores y ropa delicada.

En estos momentos se encuentra como producto estrella, es decir, que es uno de los más vendidos. Su precio es una de las causas que llevan a esto, tan solo 1,99 euros. Es apto para todo tipo de lavadoras.

Estas graciosas bolsas están hechas con fibra de poliéster duradero y transpirable, más saludable y protector con unos bolsillos de malla ultra suave y fina permiten que el agua pase sin ganchos.

Se cierra con cremallera oculta para proteger las prendas. Es muy sencilla de usar. Tu ropa estará segura en la lavadora metida en estas bolsas. Recuerda, siempre completamente cerradas mientras se lavan.

Mantén su ropa en forma, como el primer día lavado tras lavado. Reduce la fricción y los enredos. Además, es un producto que te puedes llevar a todas partes y le puedes dar otra utilidad en los viajes, como un perfecto neceser. O para separar la ropa más delicada del resto en la maleta.

Sirve para todo tipo de sujetadores, calzoncillos, braguitas, esos pares de calcetines que nunca aparecen juntos en la lavadora, medias o camisetas interiores.