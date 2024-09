Lidl tiene la solución para proteger a tu mascota de un gran problema para su salud

A pesar de ser uno de los principales atractivos del verano, el sol es un arma de doble filo. Basta con echar un vistazo a las opiniones de cualquier experto en el campo de la salud para descubrir que los rayos UV también entrañan ciertos riesgos, especialmente si optamos por disfrutar de ellos sin ningún tipo de precaución.

Lo que muchos no piensan es que del mismo modo que estos rayos ultravioletas pueden ser nocivos para nuestra salud, también puede serlo para nuestras mascotas. Es habitual que los animales pasen gran parte del día al aire libre para buscar librarse del calor abrasador, pero también es importante mantenerlas protegidas del sol. Y esta es una tarea de la que se ha encargado Lidl.

Lidl tiene el complemento perfecto para proteger a tu mascota del sol

Es cierto que la cadena germana siempre ha tenido muy en cuenta la salud de los animales que nos acompañan, de la mano de un amplísimo catálogo para animales al que se le puede sacar partido de muchas formas. Sin embargo, de cara al verano y teniendo en cuenta los ya mencionados riesgos de los rayos UV, el invento por excelencia está siendo la cama con parasol para perro de Zoofari.

La cama con parasol para perro de Zoofari, disponible en Lidl.

Se trata de un invento que combina dos aspectos imprescindibles para el cuidado de nuestros compañeros caninos: comodidad y protección. Y es que de la mano de una estructura de acero, acompañada por un comodísimo colchón de plástico, se trata de un espacio ideal para que nuestro perro descanse en verano en cualquier parte del jardín o el porche.

Y es que como su propio nombre indica, incluye en la parte superior un parasol desmontable que protegerá a nuestro amigo peludo de los rayos del sol. Y no solo eso, sino que, además, lo hará de una forma sumamente efectiva, ya que gracias al material que lo compone, aporta una protección solar máxima de UV 50.

No obstante, esto no es todo lo que hace de esta cama un imprescindible para el verano. En busca de hacerla más efectiva para los días más calurosos del verano, desde Zoofari optaron por colocar el colchón en una posición elevada, en busca de una mayor ventilación en la zona inferior, puesto que no absorberá el calor que el sol refleja en el suelo.

Un invento que se ha convertido en un imprescindible para todos aquellos dueños de mascotas que acostumbran comprar en Lidl. Y es que este verano, puedes proteger más que nunca a tu perro de la mano de este sencillo pero efectivo invento. Además, podrás hacerlo a un precio de auténtica ganga, ya que está disponible en la web de Lidl por un precio de tan solo 19,99 euros.