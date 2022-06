Lidl tiene el top deportivo más cómodo por menos de 7 euros

La comodidad es un factor fundamental a la hora de hacer deporte. Por ello es muy importante recurrir a prendas que te aporten la máxima sujeción y ligereza, y en eso es en lo que se basa Lidl a la hora de añadir productos a su catálogo con una gran relación calidad-precio.

La marca francesa ha puesto a tu disposición el top deportivo sin costuras de la marca Crivit, que te ayudará a entrenar con el máximo confort y asegurando el bienestar de tu piel, ya que no habrá nada que te pueda producir irritaciones a consecuencia del sudor.

Este top es uno de los mejores valorados de Lidl con una puntuación de un 4,8 sobre cinco, basada en la opinión de seis clientes. Está disponible en color azul y negro y desde la talla S hasta la L.

Sujetador deportivo sin costuras de Crivit / Lidl

Sin costuras ni irritaciones con el top de Lidl

Este top está elaborado con un 91% de poliamida y un 9% de elastano, lo que favorece su correcta elasticidad para que lo puedas utilizar en cualquier rutina de fitness. Desde Lidl recomiendan su uso para los amantes del yoga, pilates y senderismo.

Su tejido, sumado al hecho de que no tenga costuras, hace que aporte una correcta sujeción del pecho, ligera pero lo suficientemente buena para no producirte molestias durante tu rutina. Cuenta con zonas de ventilación entretejidas con el objetivo de aportar una mayor transpirabilidad para que el sudor no se convierta en un problema.

Sus tirantes cruzados en la espalda hace que permanezca en su lugar ante cualquier tipo de movimiento. En definitiva, una prenda que no puede faltar tu armario si eres un amante del deporte. Lo podrás combinar con todo gracias a sus diseños lisos con colores neutros. Un acierto seguro que puede ser tuyo por tan solo 6,99 euros.

Sujetador deportivo azul sin costuras de Crivit / Lidl

Efecto moldeador y push-up

Su tejido también favorece un ajuste óptimo a todo el cuerpo, proporcionando un efecto moldeador y push-up que realza tu escote y con el que podrás presumir de tipazo. Para las que no sean muy amantes del relleno Lidl ha pensado en todo y su parte delantera cuenta con dos capas que te permiten quitar o poner el relleno en función de tus gustos. Una ganga que se convertirá en un imprescindible a la hora de entrenar.

Sujetador deportivo negro sin costuras de Crivit / Lidl