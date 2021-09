Lidl trae a España un quemador de malas hierbas que funciona con aire caliente

Los supermercados Lidl tienen una gama de productos en su catálogo de internet que nunca nos deja de sorprender. Estos productos difícilmente se conviertan en superventas, sin embargo, tienen un público al que solucionan un problema y entre esos problemas encontramos por ejemplo el cómo eliminar las malas hierbas sin morir en el intento.

Para ello Lidl tiene en su catálogo un artilugio muy especial: Un quemador de malas hierbas 2 en 1 de 2000 vatios. Hablamos de 2 en 1 porque además de ayudarnos a eliminar las malas hierbas de nuestro jardín puede servir para eliminar pintura, barniz, quitar adhseivos o soldaduras de plástico de paredes.

De hecho, podríamos decir que es un 3 en 1 ya que Lidl nos señala que también es un producto ideal para encender barbacoas. Casi nada.

El quemador de Lidl

Este quemador de malas hierbas funciona en forma de soplete y no necesita cargador ya que va enchufado a la red eléctrica. Este soplador desprende aire caliente, que no da problemas al medio ambiente ya que no posee productos químicos que sean nocivos, y elimina al momento esas malas hierbas que tanto se resisten.

El aire que desprende está a una temperatura cercana a los 650 grados centígrados, por lo que es prácticamente como fuego. Hay que tener cuidado con no usarlo con niños de por medio.

Viene además con hasta cinco accesorios que nos ayudarán en los distintos usos que posee el soplador: una boquilla en forma de cono para eliminar esas malas hierbas, una boquilla en forma de espátula, otra en forma plana, una boquilla reductora y una boquilla ideal para la parrilla.

Lo mejor de este producto para ayudarte con el jardín es su espectacular precio, ya que por 24,99 euros nos podemos hacer con un soplador como este. Eso sí, hay que hacerlo a través de la web de Lidl.