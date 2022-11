Lidl da el toque definitivo que le faltaba a tu vajilla para estas Navidades

Son prácticamente incontables los elementos que componen nuestro hogar, tanto a nivel práctico como decorativo. Mucho más allá de todo lo relativo a aquellos elementos que tienen una función meramente decorativa, hasta el detalle más mínimo tiene la capacidad de dar a nuestro hogar un ambiente totalmente distinto. Y en plataformas como Lidl son perfectamente conscientes de esto.

Sin ir más lejos, incluso la vajilla tiene la capacidad suficiente como para adornar nuestra casa en una época concreta. Además de, como es lógico, tener una enorme utilidad en nuestro día a día. En la cadena germana no han dejado pasar la oportunidad, y en vistas de que estamos entrando de lleno en la época navideña, han lanzado un juego de tazas perfecto para esta etapa del año.

Leer más: Lidl triunfa entre los propietarios de mascotas con el arnés más seguro de su catálogo

Lidl da a tu vajilla un toque navideño

Se trata del juego de tres tazas Tognana, una serie de tazas de cerámica que tienen una ambientación navideña, y que se convertirán en tu mejor aliado para disfrutar de tu café mañanero durante una de las épocas más bonitas del año. Y es que cada una de estas tazas cuenta con un mensaje distinto ambientado en esta época del año, que arás las delicias de los amantes de la Navidad.

Las tazas de cerámica con mensajes navideños, disponibles en Lidl.

Los mensajes no son otros que “Holly Jolly”, “Let it snow” y, por último, “It’s the most wonderful time of the year”, basados en mensajes pertenecientes a canciones navideñas que ambientarán los armarios de tu casa. Unos mensajes impresos en la cerámica de las tazas en un color blanco que se superpone al rojo que reina en estas tazas.

Unas tazas que cuentan con una capacidad de 360 mililitros, y unas medidas aproximadas de 30x10x9’5 centímetros, unas medidas estándar con las que desde la cadena germana nos permiten añadir a nuestro repertorio de cocina unas tazas con un mensaje muy especial.

Una forma distinta en la que Lidl da la bienvenida a nuestras vidas a la época navideña, a través de un juego de tazas que ha logrado cautivar a muchos de sus clientes. Un juego de tazas que, además, actualmente podréis encontrar en la página web de la cadena germana con un descuento por tiempo limitado, que deja su precio final en tan solo 6,99 euros.